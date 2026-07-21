EE.UU. emite alerta de viaje en Medio Oriente ante escalada bélica en Irán

El Departamento de Estado emitió una alerta a escala global para recomendar extremar precauciones a sus ciudadanos ante el deterioro de la seguridad en Medio Oriente en prevención ante una “escalada imprevista” del conflicto tras diez días de intercambio de ataques entre Washington y Teherán.

“Debido al aumento de las tensiones en Medio Oriente, el entorno de seguridad sigue siendo complejo, con el potencial de una escalada imprevista”, informó el departamento a través de un comunicado publicado el lunes en la noche. El aviso oficial señala que la situación puede generar cancelaciones de vuelos y cierres del espacio aéreo en la región.

Asimismo, se instó a los ciudadanos estadounidenses a evaluar sus desplazamientos, consultar con embajadas o consulados y prepararse ante posibles cambios en el transporte internacional. Sin embargo, la alerta no prohíbe los viajes, pero pide revisar el entorno de seguridad antes de desplazarse hacia o a través de la zona afectada.

Worldwide Caution: Due to heightened tensions in the Middle East, the security environment remains complex with the potential for unforeseen escalation.



Americans currently in the Middle East should exercise caution and heightened vigilance and should be prepared for possible? pic.twitter.com/jaXOwKyuWW — TravelGov (@TravelGov) July 21, 2026

Enfrentamientos y bajas militares

El aviso se emite en el décimo día de acciones militares recíprocas, iniciadas luego de que el presidente Donald Trump diera por concluida la tregua previa. Las fuerzas de Estados Unidos han atacado instalaciones militares iraníes, mientras Teherán ha respondido contra objetivos estadounidenses y aliados.

La reactivación de las hostilidades deja un balance de bajas recientes: dos soldados estadounidenses murieron el fin de semana en un ataque contra una base en Jordania y un tercero falleció en Irak durante la detonación de un explosivo.

Desde el inicio de la ofensiva conjunta entre Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero, al menos diecisiete militares estadounidenses han perdido la vida.

El reinicio de los bombardeos ocurre a un mes de que ambas naciones firmaran en Suiza, el 21 de junio, una hoja de ruta orientada a concretar un acuerdo nuclear y una paz duradera en un plazo de sesenta días.

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