Hombre compró $22 en Bitcoin, lo olvidó y años después descubrió una fortuna

Una pequeña compra realizada como parte de una investigación universitaria terminó convirtiéndose en una inversión extraordinaria. Un estudiante noruego adquirió 5,000 bitcoins por apenas $22, olvidó que los tenía y, años más tarde, descubrió que su valor había crecido hasta alcanzar cientos de miles.

Compró los bitcoins mientras preparaba su tesis

En 2009, Kristoffer Koch estudiaba ingeniería en Noruega y trabajaba en una tesis de maestría relacionada con el cifrado de información.

Durante su investigación conoció Bitcoin, una moneda digital que en aquel momento era prácticamente desconocida y cuyo precio equivalía a una fracción de centavo.

Koch decidió gastar $22 para adquirir 5,000 bitcoins. La compra no formaba parte de una estrategia financiera ni de un plan para hacerse millonario, simplemente la consideró una curiosidad relacionada con su trabajo académico.

Después terminó sus estudios, consiguió empleo y dejó de pensar en la criptomoneda. Durante aproximadamente cuatro años, las claves de acceso a su cartera digital permanecieron guardadas mientras el precio de Bitcoin comenzaba a subir.

En 2013, al ver noticias sobre el crecimiento de la moneda, recordó su antigua compra. Pasó una noche probando diferentes contraseñas hasta que finalmente consiguió entrar en su cuenta.

Los 5,000 bitcoins ya tenían un valor aproximado de $850,000.

Vendió una parte para comprar un departamento

Tras recuperar el acceso, Koch vendió alrededor de una quinta parte de sus monedas, aproximadamente 1,000 bitcoins, y utilizó el dinero para comprar un departamento en Tøyen, una zona de Oslo que había ganado popularidad.

Los otros 4,000 bitcoins permanecieron en su poder, aunque no existe confirmación pública de que todavía conserve todos ellos.

“Ni en mis sueños más descabellados podría haber imaginado que subirían de esta manera”, declaró Koch a la cadena noruega NRK en 2013.

También reflexionó sobre la manera en que las personas asignan valor a los activos digitales: “Es extraño, esos reflejos psicológicos que hacen que atribuyamos valor a algo que no lo tiene por sí mismo”.

Según VT, Bitcoin llegó a un máximo histórico de $126,000 por unidad en octubre de 2025 y posteriormente retrocedió. Al 21 de julio, su cotización rondaba los $66,300.

Con ese precio, los 4,000 bitcoins que Koch habría conservado alcanzarían un valor superior a $265 millones. Si nunca hubiera vendido ninguna de sus 5,000 monedas, la inversión original de $22 valdría más de $331 millones.

Millones en Bitcoin permanecen inaccesibles

La historia de Koch contrasta con la de otros propietarios que perdieron las claves de sus fortunas digitales.

El programador Stefan Thomas recibió 7,002 bitcoins en 2011 y los almacenó en una memoria IronKey protegida con contraseña.

Perdió el papel donde había anotado la clave y solo le quedan dos intentos antes de que el dispositivo se bloquee permanentemente.

Sus monedas tendrían un valor superior a $430 millones.

James Howells, un trabajador informático de Gales, perdió un disco duro que contenía 8,000 bitcoins después de que fuera arrojado a un vertedero en 2013.

Tras años intentando obtener autorización para buscarlo, un juez rechazó su caso en 2025. Actualmente, esas monedas valdrían cerca de $500 millones.

Chainalysis calcula que aproximadamente el 20% de todos los bitcoins minados, cerca de 3.7 millones de monedas, permanece en carteras inaccesibles. Su valor conjunto superaría los $230,000 millones.

Koch tuvo un desenlace diferente: recordó su inversión, recuperó la contraseña y encontró una fortuna que comenzó con solo $22 y una tesis sobre cifrado.

Sigue leyendo:

–Bitcoin se desploma a su peor noviembre desde 2022; ¿cuál será su desempeño en 2026?

–¿Comprar Bitcoin puede hacerte millonario?

–Cuánto Bitcoin debes tener para ser millonario en 2030