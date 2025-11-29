Bitcoin se desploma a su peor noviembre desde 2022; ¿cuál será su desempeño en 2026?

El Bitcoin se acerca a terminar noviembre con una caída del 16%, equivalente a su mayor descenso desde 2022, y el peor mes en el año desde febrero cuando perdió 17.53%, arrastrado por retiros récord en ETFs. Sin embargo, los analistas contemplan tres posibles escenarios para 2026 que podrían redefinir su trayectoria, incluyendo un importante repunte.

El comportamiento del Bitcoin en 2025

Para este mes, el Bitcoin tendrá un precio que ronde los $91,400 dólares, aunque su precio llegó el pasado 21 de noviembre $80,553.56 dólares, cuando las pérdidas de su precio rozaron el 23% y acumula una caída superior al 27% desde el 6 de octubre, día en el que alcanzó su último máximo histórico, en los $126,251 dólares.

En el año, la criptomoneda registra una caída superior al 2% luego que en 2024 su precio se disparó 120%; y en 2023, el 157%.

Analistas de Juluis Baer explican que en noviembre, el Bitcoin ha llegado a perder más del 25%, que pudo ser su peor desplome mensual desde junio de 2022, cuando retrocedió 41.07%. Este desempeño también arrastró hacia abajo a otras criptomonedas, luego que el Ether, la segunda más importante del mundo, ha cedido más del 21% en el mes, o Solana, cerca del 25%.

$BTC se quedo en rango, hay que esperar a que el lunes o quizás mañana tengamos algun movimiento, por los momentos creo que sera un fin de semana calmado y tranquilo pic.twitter.com/4ngdtd1V10 — Lobo Trading Club | Cripto & VIP (@lobotradingve) November 29, 2025

De acuerdo con eToro la caída de la criptomoneda es consecuencia de varios factores que en las últimas semanas han derivado en el retiro significativo de miles de millones de dólares en fondos cotizados en bolsa (ETF) ligados al Bitcoin por parte de inversores institucionales, lo que ha provocado una presión de venta.

Asimismo, señalan el impacto negativo de la postura de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) sobre las tasas de interés, que ha generado incertidumbre en los mercados, lo que ha provocado que los inversionistas decidan transitar hacia inversiones más seguras. Esto explica por qué los tenedores de Bitcoin a largo plazo “han estado vendiendo para asegurar ganancias después de que el precio alcanzara nuevos máximos, como un reinicio saludable del mercado”.

El futuro del Bitcoin para 2026

Sin embargo, analistas como Manuel Pinto de XTB, señalan que aunque es mejor tener cautela en el corto plazo, este instrumento tendrá una recuperación en el largo plazo: “posiblemente le lleve más tiempo la recuperación respecto a otros activos de riesgo, pero a largo plazo volverá a recuperar terreno”.

“El Bitcóin ha experimentado una tendencia bajista sostenida, cayendo más de un 30% desde su máximo reciente”, detalló Juluis Baer, aunque el despacho indicó que es “el patrón típico tras sus eventos de reducción a la mitad sugeriría el inicio de una fase de consolidación sostenida”.

₿ ¿Y si el mayor riesgo hoy no fuera que el bitcóin cae… sino no entender por qué está cayendo? #finanzas



→ En noviembre se ha dejado más del 16 %

→ Y desde máximos históricos, acumula más del 27 %

Pero muchos analistas lo ven como un “reinicio saludable”. 🚀



En pocas… pic.twitter.com/OPnT2MaOUZ — José Manuel García Suárez (@JoseMaGarciaSua) November 29, 2025

ChatGPT predice escenarios para Bitcoin en 2026

Con este comportamiento en 2025, ChatGPT estimó que el próximo año podría tener tres escenarios distintos para la criptomoneda más importante del mundo: corrección, consolidación o extensión del ciclo alcista.

Se trata de un informe que los inversionistas confían cada vez más en la inteligencia artificial para tratar de estabilizar un mercado hiper volátil en el que el Bitcoin alcanzó máximos históricos, por encima de los $100,000 dólares, justo antes del presente desplome que los tiene cerca de los $80,000.

De acuerdo con una consulta realizada por el portal cryptonews, ChatGPT arrojó tres escenarios para el Bitcoin en 2026, desde los más conservadores hasta los más optimistas:

Escenario pesimista: Hasta $50, por unidad. Este camino ocurriría si las salidas en ETF continúan, la política monetaria se endurece y los activos de riesgo sufren. Bitcoin podría romper soportes clave y retroceder a niveles de años anteriores.

Este camino ocurriría si las salidas en ETF continúan, la política monetaria se endurece y los activos de riesgo sufren. Bitcoin podría romper soportes clave y retroceder a niveles de años anteriores. Escenario realista: Entre $80,000 y $120,000 dólares. Sería el escenario más cercano a la situación actual, donde el mercado absorbería la corrección de precio que tiene actualmente y los ETF se estabilizarían. Bitcoin se movería entre fases de consolidación y pequeños impulsos y cerraría el 2026 dentro de este rango.

Sería el escenario más cercano a la situación actual, donde el mercado absorbería la corrección de precio que tiene actualmente y los ETF se estabilizarían. Bitcoin se movería entre fases de consolidación y pequeños impulsos y cerraría el 2026 dentro de este rango. Escenario alcista: Hasta $200,000 dólares. El panorama más optimista ocurriría solo si hay un retorno importante de inversiones en ETF, junto con una regulación favorable y un entorno de liquidez positiva. En ese caso, Bitcoin podría ofrecer un escenario de expansión prolongada, aunque no es el escenario más probable.

De acuerdo con el análisis, estas estimaciones únicamente dibujan escenarios razonables, de acuerdo con diferentes combinaciones de halving, adopción, ETF y tipos de interés en un activo que sigue siendo extremo incluso en su etapa de madurez.

Sigue leyendo:

– Wall Street sufre caídas drásticas por jornada de incertidumbre en acciones de IA y tasas de interés

– Confiscan $15,000 millones en bitcoins en Nueva York a acusado de dirigir campos de trabajos forzados en Camboya

– Estafa monumental: recuperan 61,000 bitcoins tras el mayor decomiso de criptomonedas a manos de una mujer china