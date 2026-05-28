Cuánto Bitcoin debes tener para ser millonario en 2030

Actualmente, Bitcoin cotiza alrededor de los $73,000 después de registrar una fuerte caída tras los recientes ataques de Estados Unidos contra Irán, situación que afectó al mercado cripto completo y lo alejó de su máximo de octubre de 2025, cuando alcanzó los $126,000.

A pesar del nerviosismo entre inversionistas de corto plazo, varios grandes compradores continúan acumulando la criptomoneda.

Cuánto Bitcoin necesitarías para alcanzar $1 millón

La cantidad exacta depende del precio que alcance Bitcoin hacia 2030.

Si Bitcoin llegara a cotizar en $500,000 por unidad, bastaría con tener 2 BTC para alcanzar un patrimonio de $1 millón.

En un escenario donde el precio subiera a $250,000, serían necesarios 4 BTC.

En proyecciones más conservadoras, donde Bitcoin alcanzara aproximadamente $150,000, un inversionista necesitaría alrededor de 6.7 BTC para cruzar la barrera del millón de dólares.

La lógica detrás de estas estimaciones es sencilla: mientras más alto llegue el precio de Bitcoin en los próximos años, menor cantidad de monedas sería necesaria para acumular siete cifras.

Las ‘ballenas’ están comprando mientras otros venden

Uno de los movimientos que más ha llamado la atención de inversionistas es el comportamiento de las llamadas ‘ballenas’, grandes carteras que controlan enormes cantidades de Bitcoin.

Según los datos citados por 24/7 Wall St., estas carteras compraron aproximadamente 270,000 BTC durante los 30 días previos al 20 de abril, una adquisición valuada en cerca de $23,000 millones.

Este movimiento ocurrió mientras muchos inversionistas minoristas estaban vendiendo por miedo o permanecían fuera del mercado.

La acumulación representa, además, la mayor compra de ballenas en más de una década.

ETFs y grandes instituciones muestran señales mixtas

Aunque algunas instituciones redujeron exposición, otras siguen apostando por Bitcoin.

Los ETFs spot de Bitcoin registraron salidas por aproximadamente $1,260 millones en una sola semana de mayo de 2026, convirtiéndose en la mayor salida semanal del año.

Jane Street redujo alrededor del 70% de sus posiciones en ETFs de Bitcoin durante el primer trimestre, mientras que Goldman Sachs también disminuyó parte de sus inversiones.

Sin embargo, Goldman todavía mantiene más de $1,000 millones en Bitcoin mediante ETFs spot.

Además, fondos como Millennium Management han elevado la exposición cripto hasta representar cerca del 8% de sus activos bajo administración.

El halving de 2028 mantiene atentos a los inversionistas

Muchos inversionistas ya están observando el próximo ‘halving’ de Bitcoin programado para 2028.

Este evento reduce la cantidad de nuevos bitcoins que ingresan al mercado y, históricamente, ha sido relacionado con incrementos importantes en el precio debido a una menor oferta disponible.

De acuerdo con el reporte, las reservas de Bitcoin en exchanges han caído a su nivel más bajo en siete años, mientras que muchos inversionistas de largo plazo continúan sin vender sus monedas.

A continuación, te compartimos otros factores que podrían impulsar aún más el precio de Bitcoin.

Posibles recortes de tasas de interés

Los mercados de predicción estiman aproximadamente un 90% de probabilidad de que la Reserva Federal mantenga sin cambios las tasas de interés en junio.

JPMorgan incluso proyecta que no habría recortes durante todo 2026.

Sin embargo, históricamente Bitcoin ha reaccionado positivamente después de los primeros recortes de tasas.

Cuando la Fed redujo 50 puntos base en septiembre de 2024, Bitcoin subió cerca de 6.6% en la semana siguiente y mantuvo ganancias aproximadas del 11% durante el mes posterior.

Empresas siguen acumulando Bitcoin

La empresa Strategy posee actualmente 843,738 BTC hasta mayo de 2026, convirtiéndose en uno de los mayores tenedores corporativos de la criptomoneda.

Por su parte, CalPERS mantiene alrededor de $80 millones en acciones de Strategy para obtener exposición indirecta a Bitcoin.

Los analistas señalan que cada moneda que entra a tesorerías corporativas reduce la cantidad disponible para comprarse en el mercado, aumentando la presión sobre la oferta.

Inversionistas buscan posicionarse antes del próximo gran rally

Para muchos inversionistas, la clave no está en adivinar exactamente el punto máximo de Bitcoin, sino en acumular suficiente cantidad antes de que el precio vuelva a dispararse.

El reporte señala que quienes perdieron ciclos anteriores generalmente no fue por falta de confianza, sino por esperar demasiado tiempo para entrar al mercado.

Además, recuerda que durante el colapso provocado por FTX en noviembre de 2022, Bitcoin cayó hasta $15,500, pero en menos de tres años logró alcanzar un nuevo máximo histórico de $126,000, representando un retorno cercano a ocho veces para quienes compraron durante ese periodo de miedo.

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