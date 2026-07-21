ICE registra su mayor cifra de detenciones bajo Trump y julio avanza hacia un nuevo récord

El ritmo de las detenciones migratorias en Estados Unidos apunta a un nuevo récord durante julio, después de que ICE y CBP arrestaran a 43,138 extranjeros en junio, la cifra mensual más alta registrada durante la Administración del presidente Donald Trump.

Los datos de junio, correspondientes al año fiscal 2026, muestran que ICE realizó 39,563 arrestos, mientras que otros 3,575 fueron efectuados por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

La tendencia no se ha frenado. En los primeros 11 días de julio, las dos agencias acumularon 16,213 detenciones, con una media diaria de 1,593 personas bajo custodia migratoria.

Si ese promedio se mantiene durante el resto del mes, julio podría terminar con cerca de 50,000 arrestos, superando ampliamente el registro anterior. Aun así, el ritmo estaría por debajo del objetivo de 2,000 detenciones diarias fijado por la Casa Blanca, según funcionarios citados por The New York Times.

Estrategia de la Administración Trump

El incremento de las operaciones responde a la estrategia migratoria de Trump, que ha establecido nuevas metas para aumentar las detenciones y acelerar las deportaciones de extranjeros.

Sin embargo, la intensificación de los operativos también ha provocado protestas y cuestionamientos por el uso de la fuerza. En julio, dos inmigrantes murieron tras incidentes en los que participaron agentes migratorios.

El primero fue Lorenzo Salgado Araujo, mexicano de 52 años, quien murió el 7 de julio en Houston, Texas. Seis días después falleció el colombiano Joan Sebastián Durán Guerrero, de 26 años, durante un operativo en Biddeford, Maine.

La lista de incidentes mortales se amplió el 14 de julio, cuando un mexicano que había ingresado a Estados Unidos con una visa murió atropellado por un camión en una autopista de Florida mientras escapaba de un operativo migratorio.

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