¿Pueden los edulcorantes artificiales afectar tu memoria? Lo que dice un nuevo estudio

Un reciente estudio revela la relación entre el consumo de edulcorantes artificiales y el deterioro cognitivo, destacando la pérdida de la memoria por un consumo prolongado durante más de un año, en especial en personas mayores de 60 años y con predisposición a la diabetes.

Publicada en la revista Neurology de la Academia Estadounidense de Neurología, esta investigación advierte que algunos edulcorantes sin calorías populares podrían no ser tan inofensivos como parecen: “El mayor consumo se asoció con un envejecimiento cognitivo aproximadamente 1,6 años más rápido que el menor consumo”. Sin embargo, los investigadores recalcaron que se necesitan más estudios antes de concluir que los edulcorantes son la causa directa.

Se trata de un estudio que evaluó a casi 13 000 adultos y analizó la ingesta de siete edulcorantes con bajo o nulo contenido calórico: aspartamo, sacarina, acesulfamo K, eritritol, xilitol, sorbitol y tagatosa.

La autora del estudio, la Dra. Claudia Kimie Suemoto (doctora en medicina y filosofía de la Universidad de São Paulo en Brasil), explica que los edulcorantes “bajos en calorías o sin calorías suelen considerarse una alternativa saludable al azúcar; sin embargo, nuestros hallazgos sugieren que ciertos edulcorantes pueden tener efectos negativos en la salud cerebral con el tiempo”.

A mayor cantidad, mayor es el deterioro

Siete edulcorantes sin calorías populares, como el sorbitol y la sacarina, son comunes en productos ultraprocesados y café, pero hoy están bajo la lupa de la neurociencia. Crédito: Shutterstock

Las personas con un consumo más alto de edulcorantes mostraron un deterioro más rápido de las capacidades cognitivas que aquellas que consumieron las menores cantidades. Esta asociación fue especialmente marcada entre las personas con diabetes.

No obstante, la especialista advierte: “Los resultados no demuestran que los edulcorantes causen directamente deterioro cognitivo. Revelan una asociación, lo que significa que otros factores podrían ayudar a explicar este patrón”.

Los investigadores observaron que los siete edulcorantes bajo investigación son ingredientes frecuentes en productos ultraprocesados, como aguas saborizadas, refrescos, bebidas energéticas, yogures y postres comercializados como bajos en calorías. También suelen utilizarse para endulzar café, té, o para su uso en repostería y cocina.

¿En qué consistió el estudio?

Las personas mayores de 60 años y con predisposición a la diabetes mostraron una mayor sensibilidad al impacto de los sustitutos del azúcar en sus capacidades cognitivas. Crédito: Shutterstock

La investigación monitoreó durante ocho años a 12.772 adultos residentes en Brasil, con una edad promedio de 52 años. La metodología incluyó cuestionarios detallados para medir sus hábitos alimenticios sobre lo que habían comido y bebido durante el año anterior.

Luego, los participantes se dividieron en tres grupos según su consumo total. Estos fueron los resultados clave:

Consumo de edulcorantes: El grupo de menor consumo ingirió un promedio de 20 mg/día, mientras que el de mayor consumo alcanzó los 191 mg/día.

El grupo de menor consumo ingirió un promedio de 20 mg/día, mientras que el de mayor consumo alcanzó los 191 mg/día. Equivalencia del aspartamo: La ingesta del grupo con mayor consumo de aspartamo fue similar a la cantidad que contiene una sola lata de refresco dietético .

La ingesta del grupo con mayor consumo de fue similar a la cantidad que contiene una sola lata de . El edulcorante más consumido: El sorbitol lideró la ingesta diaria con un promedio de 64 mg/día.

El lideró la ingesta diaria con un promedio de 64 mg/día. Evaluación de la salud cognitiva: Los participantes completaron pruebas cerebrales en tres etapas (inicio, mitad y final del estudio) para medir su desempeño mental.

Funciones cerebrales evaluadas:

Fluidez verbal: Capacidad para recuperar y expresar palabras con rapidez.

Capacidad para recuperar y expresar palabras con rapidez. Memoria de trabajo: Sistema a corto plazo del cerebro encargado de retener y gestionar información útil.

Sistema a corto plazo del cerebro encargado de retener y gestionar información útil. Velocidad de procesamiento: Rapidez con la que la persona comprende la información y reacciona ante ella.

Rapidez con la que la persona comprende la información y reacciona ante ella. Recuerdo de palabras: Habilidad para evocar términos aprendidos.

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