¿Deterioro cognitivo? 7 alimentos (y 3 bonus) para una mente joven

En ciudades vibrantes como Nueva York, el estrés crónico, la ansiedad y la angustia son comunes en millones de personas. Aunque se pueden atribuir a un factor psicoemocional determinado, la alimentación es clave para aportar los nutrientes que permiten mejorar el organismo y, en especial, el eje hígado-cerebro para mantener una mente más joven.

El doctor en Ciencias Médicas, Javier Furman, quien cuenta con un máster en Psiconeuroendocrinología, explica que hay siete alimentos específicos que mejoran el organismo y la función cognitiva.

Para Furman, la clave está en incluir más comida real en el día a día y restar productos ultraprocesados o refinados. “Actualmente estamos atravesando la nueva ‘pandemia adiposa’. Estamos en un momento de la historia en el cual los productos ultraprocesados sobran y los alimentos reales muchas veces carecen de nutrientes debido a la agricultura intensiva y la ganadería industrial, que agotan el suelo”.

Todo lo que consumimos tiene un impacto directo en la salud digestiva, y “el cerebro forma parte de un ecosistema y muchas veces termina siendo la consecuencia de lo que hacemos mal”, agrega.

1. Salmón y pescados azules: el escudo protector de tus neuronas

Una fuente segura de grasas saludables avalada por la ciencia son los pescados grasos o pescado azul, como el salmón, la sardina o la caballa. Furman recomienda especialmente el salmón e invita a perderle el miedo a la grasa y al colesterol, ya que este último es necesario para el funcionamiento del cuerpo.

El 100% de las células del cuerpo está recubierto por una membrana de colesterol, y la mayoría de las neuronas tienen este mismo recubrimiento, explica. “El problema real aparece cuando combinamos los triglicéridos con la oxidation. Los triglicéridos oxidados son los que generan la patología”.

Para los vegetarianos o veganos que no consumen pescado, recomienda usar suplementos basados en alimentos y no en productos químicos ultraprocesados.

2. Nueces enteras: cómo evitar la pérdida de sus nutrientes

Las nueces son otra fuente fantástica de grasas buenas. Sin embargo, el experto advierte que se oxidan rápidamente. Esto ocurre cuando compramos las nueces peladas en bolsitas; al estar fuera de la cáscara, que es su protección natural, el fruto se oxida y pierde sus nutrientes. La recomendación es comprarlas siempre con su cáscara y usar un rompenueces para evitar la oxidación.

3. Aceite de coco: energía cetogénica para el cerebro

El aceite de coco aporta una buena dosis de energía limpia instantánea. “Dentro de sus componentes, me gusta destacar el MCT (triglicéridos de cadena media), que es un concentrado que funciona como una fuente de energía cetogénica espectacular que va directo al cerebro”, detalla.

4. Arándanos y resveratrol: el freno a la oxidación celular

Como el problema no son las grasas sino su oxidación (que genera residuo metabólico), los arándanos son frutas con un alto poder antioxidante, ideal para reparar el daño celular. Su componente activo, el resveratrol, es clave para eliminar los radicales libres y evitar que el colesterol se oxide.

El médico advierte que, aunque a veces se recomienda tomar vino tinto por su nivel de antioxidantes, lo cierto es que el vino contiene alcohol, un compuesto que resulta inflamatorio.

5. Cúrcuma y pimienta negra: la combinación milenaria para tu hígado

La cúrcuma es una especia milenaria con un reconocido poder antioxidante, antiinflamatorio y analgésico. Sus efectos contra el dolor se potencian al combinarla con pimienta negra, lo que aumenta su absorción hasta 20 veces.

Por sus propiedades, la cúrcuma es clave para la salud hepática. El experto explica que el hígado cuenta con más de 500 funciones, las cuales se dividen en dos grandes familias: o desintoxica el cuerpo, o actúa como sistema inmunitario. “No puede hacer ambas cosas al mismo tiempo con la misma intensidad. Si lo intoxicamos permanentemente, no tendrá la capacidad de defendernos”.

6. El apio y la conexión directa entre el intestino y tu mente

Otro ingrediente clave en la dieta diaria es el apio por sus propiedades digestivas, sobre todo en cuadros clínicos de colon irritable o distensión abdominal debido a la permeabilidad intestinal. El apio y la cúrcuma juntos ayudan a mejorar el sistema digestivo y hepático.

“La barrera intestinal es prima hermana de la barrera hematoencefálica. Lo que le pasa al intestino le pasa al cerebro y viceversa, gracias a la conexión directa a través del nervio vago”.

7. Brócoli: el superalimento crucífero para desintoxicar tu organismo

El brócoli es un aliado clave para la salud. Al formar parte de la familia de las crucíferas, funciona como un excelente alimento-medicamento, ideal para potenciar la función hepática, digestiva y cerebral, según explica el médico.

Si te preocupa el olor al cocinarlo, se puede atenuar al prepararlo con una buena crema orgánica o manteca clarificada (Ghee), gratinarlo con queso y sazonarlo con sal del Himalaya, cúrcuma y pimienta negra.

El bonus track: completando el top 10

Para finalizar, el experto menciona tres alimentos que vale la pena incluir sí o sí en la alimentación:

8. Aceite de oliva virgen extra: Otra fuente maravillosa de grasas saludables y polifenoles .

Otra fuente maravillosa de y . 9. Café: Hay que dejar de demonizarlo. El café es rico en antioxidantes muy útiles para la salud neurológica . Yo me preparo todas las mañanas un café a prueba de balas (bulletproof coffee) : batido con una cucharada de MCT y manteca clarificada (Ghee). Es una inyección de energía cetogénica limpia para romper el ayuno.

Hay que dejar de demonizarlo. El café es rico en muy útiles para la . Yo me preparo todas las mañanas un : batido con una cucharada de MCT y manteca clarificada (Ghee). Es una inyección de para romper el ayuno. 10. Manzana: Al igual que el brócoli, es un alimento lleno de vitaminas, minerales y oligoelementos. Mi consejo es consumir manzanas de diferentes colores (una verde y otra roja al día) para aprovechar la variedad de sus nutrientes.

Furman coincide con otros expertos en recalcar que, para obtener verdaderos beneficios, la alimentación debe ser acompañada siempre con hábitos de vida saludable, como la actividad física, cumplir con las horas de sueño y una correcta gestión del estrés.

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