Representante comercial de la Casa Blanca espera que Trump imponga nuevos aranceles

El representante comercial de la Casa Blanca, Jamieson Greer, avanzó este martes que el Gobierno de Donald Trump está preparando una nuevo ronda de aranceles para decenas de países.

“Esperamos que haya novedades pronto”, aseguró Greer en una entrevista en la cadena CNBC tras ser preguntado por un artículo del Financial Times según el cual podrían anunciarse nuevos gravámenes esta semana.

El representante comercial, sin embargo, no especificó en qué momento entrarían en vigor, ya que, según dijo, tiene “la responsabilidad” de informar al Congreso y a las partes implicadas.

Sospecha de producción internacional mediante “trabajo forzoso”

Las declaraciones de Greer se producen a días de que caduquen los aranceles implementados el 24 de febrero por Trump en caso de que el Congreso no apruebe su prórroga.

En la entrevista, Greer apuntó también a los productos procedentes de 60 países a los que, según dijo, están investigando por trabajos forzosos.

De demostrarse, el Gobierno de Trump impondría este gravámenen en virtud de sus leyes contra “las mercancías producidas mediante trabajo forzoso”.

Aranceles recientes a Canadá

Además, Trump anunció este lunes un arancel del 50% a la mayoría de los productos importados desde Canadá.

Estos nuevos gravámenes entrarán en vigor dentro de treinta días y excluye, entre otros, la energía, la potasa, los minerales críticos y el pescado.

Según explicó, estos impuestos se justifican en el humo que ha afectado la Costa Este de EE.UU. derivado de los incendios forestales en las provincias canadienses de Manitoba, Saskatchewan y Ontario.

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