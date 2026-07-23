Cuatrillizas idénticas nacen en Australia: un caso sin precedentes

Una mujer australiana dio a luz a cuatrillizas idénticas, un caso poco común de concepción natural, tras un embarazo que fue catalogado por el Hospital Real de Brisbane y de la Mujer de “riesgo extremadamente alto”.

Las cuatro niñas, que nacieron por cesárea a las 28 semanas y 4 días de gestación el pasado 14 de julio, eran cuatrillizas monocigóticas, es decir, que un único óvulo fecundado se dividió en cuatro embriones.

El hospital informó que la madre de las niñas, Jenitar Na’amoana, de 34 años, y su esposo Jortham, ya tenían 4 hijos y se llevaron una “enorme sorpresa” cuando les comunicaron que esperaban cuatrillizos.

La doctora Alexa Bendall, quien atendió a la madre desde el inicio de su embarazo, estimó que los cuatrillizos idénticos se producen “en uno de cada 15 millones de embarazos” y agregó que compartir la misma placenta, “es algo inaudito”.

Bendall, obstetra y especialista en medicina materno-fetal, afirmó que un embarazo de este tipo era de muy alto riesgo, por lo que el hospital ingresó a Na’amoana a las 25 semanas para poder monitorearla.

“Siempre dijimos que si lográbamos que llegara a las 28 semanas, estaríamos haciendo un buen trabajo”, dijo Bendall.

“El hecho de que hayamos tenido cuatro bebés preciosas y sanas nacidas a las 28 semanas y cuatro días es increíble y estamos muy contentos de formar parte de ello”, añadió.

Jenitar Na’amoana/Gofundme: Jenitar Na’amoana dijo que ella y su esposo se sentían “rebosantes de gratitud” después de los nacimientos.

“Jenitar ha afrontado todo con entereza desde el primer día… de alguna manera ha evitado todas las complicaciones y riesgos tanto para ella como para sus bebés”, dijo Bendall.

Las recién nacidas se llaman Emily, Harriet, Catherine y también Alexa, en honor a Alexa Bendall, quien lo describió como “un hermoso homenaje”.

“Cuatro milagros” y una campaña

Metro North Health: Una de las niñas ha sido nombrada en honor a la doctora Alexa Bendall, quien cuidó de Na’amoana desde el comienzo de su embarazo.

Las bebés permanecerán en la unidad de cuidados intensivos neonatales del hospital hasta que alcancen su desarrollo completo y “actualmente se encuentran extraordinariamente bien”, añadió Bendall.

Los otros hijos de la pareja tienen entre 1 y 10 años, por lo que la madre lanzó recientemente una campaña virtual de recaudación de fondos para ayudar a comprar una furgoneta con al menos diez puestos.

En un mensaje de la campaña, que ya ha recibido más de $25,000 dólares, Na’amoana escribió: “Nuestros cuatro preciosos milagros han llegado sanos y salvos, y aunque nuestros corazones rebosan de gratitud, la realidad de cuidar a cuatro recién nacidas a la vez nos ha traído desafíos que nunca hubiéramos imaginado”.

Los nacimientos de cuatrillizos concebidos de forma natural son extremadamente raros; los médicos estiman que la probabilidad es de aproximadamente una entre 700,000 nacimientos.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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