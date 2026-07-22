Representante Andy Biggs gana las primarias republicanas para gobernador de Arizona

El representante republicano, respaldado por el presidente Donald Trump, ganó las primarias de su partido en Arizona, según proyecciones de NBC News.

Con este resultado, disputará la gobernación este otoño frente a la actual gobernadora, la demócrata Katie Hobbs, quien ya aseguró su candidatura a la reelección.

Biggs, quien fue líder del grupo conservador Caucus de la Libertad de la Cámara de Representantes y congresista por cinco periodos en las afueras de Phoenix, se impuso ante el representante David Schweikert y los empresarios Scott Neely y Ken Miceli.

Durante la campaña, el candidato fundamentó su propuesta en el respaldo formal recibido del presidente Donald Trump, sumado a sus planteamientos en materia de seguridad en la frontera y disminución de impuestos.

Estrategia hacia los votantes independientes

En el tramo final de las primarias, Biggs buscó mostrar su capacidad de trabajo con distintas fuerzas políticas en el Congreso. La medida persigue el apoyo de los votantes no alineados, un segmento que supera el tercio del registro electoral del estado.

“Puede que sea conservador, pero también he demostrado que incluso siendo conservador, si uno busca colaborar, puede encontrar puntos de vista y maneras de colaborar incluso con personas que discrepan fundamentalmente contigo en otros temas”, declaró Biggs al respecto a USA Today.

Panorama político y proyecciones

Aunque fue un bastión conservador tradicional y Trump ganó allí en 2024, la gobernación se mantiene en disputa para 2026. Los demócratas ocupan actualmente la gobernación, los dos escaños del Senado de los Estados Unidos, la secretaría de Estado y la fiscalía general.

Hobbs, quien obtuvo la gobernación en 2022 con una diferencia inferior a un punto porcentual, enfrenta esta etapa con un ajuste en el diagnóstico electoral. La publicación independiente Cook Political Report con Amy Walter modificó este mes su clasificación para la contienda de Arizona, cambiándola de “indecisa” a “ligeramente demócrata”.

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