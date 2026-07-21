Hegseth dice que la guerra con Irán ha costado $37,500 millones a EE.UU. y defiende un nuevo paquete de fondos militares

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, aseguró este martes que la guerra con Irán ha costado hasta ahora $37,500 millones de dólares, al defender ante el Comité de Asignaciones del Senado un nuevo paquete presupuestario impulsado por los republicanos para financiar las operaciones militares y otras prioridades de la Casa Blanca.

Durante una tensa audiencia, Hegseth calificó como “urgente y necesaria” la solicitud de recursos adicionales y advirtió que, sin esa financiación, el Pentágono enfrentará “carencias críticas”. Explicó que la petición forma parte de una propuesta que incluye el presupuesto de defensa de 1.5 billones de dólares planteado por el presidente Donald Trump, al que describió como una inversión generacional para las Fuerzas Armadas.

La comparecencia estuvo marcada por interrupciones de manifestantes y fuertes cuestionamientos de senadores demócratas, informó The Associated Press.

La audiencia se produjo pocos días después de que el Pentágono informara la muerte de tres militares estadounidenses adicionales en el conflicto, elevando a 17 el número de efectivos fallecidos desde principios de julio, mientras que más de 100 han resultado heridos.

La senadora demócrata Patty Murray advirtió que Estados Unidos corre el riesgo de involucrarse en “otra guerra interminable” y cuestionó que la administración solicite más recursos cuando, recordó, Trump ha insistido en que un acuerdo para poner fin al conflicto está próximo.

“Ahora está pidiendo $70,000 millones de dólares más y quiere que simplemente confiemos en que todo saldrá bien”, afirmó Murray.

El paquete presupuestario republicano contempla $60,000 millones de dólares para gastos relacionados con la guerra, $12,000 millones para otras necesidades de seguridad nacional, además de $10,000 millones para ayuda al sector agrícola y otros $10,000 millones destinados a cambios en la legislación electoral.

Antes de la audiencia, la Casa Blanca emitió un comunicado en el que instó al Congreso a aprobar la resolución presupuestaria “sin modificaciones e inmediatamente”.

Los demócratas cuestionan

La senadora Jeanne Shaheen preguntó por qué el Pentágono solicita nuevos fondos cuando aún no ha gastado cerca de la mitad de los $150,000 millones de dólares aprobados por los republicanos en el paquete presupuestario del año pasado.

“¿Por qué está pidiendo al pueblo estadounidense que asuma el costo de una guerra que no apoya?”, cuestionó la legisladora.

Hegseth respondió que el dinero restante será utilizado antes de septiembre y defendió nuevamente la estrategia militar de la administración Trump.

Por su parte, el presidente del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine, evitó precisar cuánto dinero será necesario para concluir el conflicto cuando el senador republicano Mike Rounds preguntó si la solicitud actual sería suficiente.

“No puedo responder cuánto costará porque el enemigo también tiene voz en esto”, respondió el militar.

La sesión, que se prolongó durante más de tres horas, terminó con intercambios especialmente duros entre Hegseth y varios senadores demócratas, de acuerdo con AP. La senadora Kirsten Gillibrand puso en duda las afirmaciones del secretario sobre los resultados de la ofensiva estadounidense y preguntó si realmente se habían destruido las capacidades nucleares de Irán.

Hegseth respondió que el Pentágono mantiene el foco en sus objetivos y acusó a la legisladora de intentar convertir la audiencia en un acto de campaña.

Más adelante, el senador Gary Peters calificó la estrategia de guerra de la administración como un “fracaso total”, lo que provocó una airada respuesta del secretario de Defensa. “Debería darle vergüenza llamar a esto un fracaso”, replicó Hegseth.

Peters respondió que el problema no son las tropas estadounidenses, sino el liderazgo civil del Pentágono. “Usted es el fracaso. No tiene una estrategia ni un plan a largo plazo para ganar esta guerra”, sostuvo el senador, según AP.

Hegseth acusó a los demócratas de padecer el llamado “síndrome de trastorno por Trump” y de negarse a aprobar los recursos que, a su juicio, necesita el Departamento de Defensa.

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