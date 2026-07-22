Trump promete que Irán “va a pagar con creces” la muerte de soldados estadounidenses

El presidente Donald Trump dijo este miércoles que Irán va “a pagar con creces” por la muerte de soldados estadounidenses y aseguró a su vez que los ciudadanos de su país no están en contra de la guerra sino del efecto que tiene en sus bolsillos con el encarecimiento de los combustibles.

El mandatario afirmó que Irán “va a pagar un precio muy alto”, y agregó que sus fuerzas “están siendo diezmadas”, antes de abordar el Air Force One para volar a la Base Aérea de Dover, en Delaware para recibir con honores los restos de militares estadounidenses muertos tras ataques iraníes la semana pasada en Jordania e Irak.

“Los estadounidenses no están en contra de la guerra. Acaba de publicarse una encuesta. Los estadounidenses no quieren precios altos de la gasolina, pero no se oponen a la guerra. Eso ha quedado claro y patente en un sondeo reciente. Nadie quiere que Irán tenga armas nucleares”, añadió Trump antes de embarcar.

Encuesta referenciada por Trump

El mandatario pareció hacer referencia a un sondeo realizado la semana pasada y publicado este miércoles por el medio Politico que, entre otras cosas, pregunta a 2.061 estadounidenses sobre la necesidad de mantener los ataques sobre Irán y los costes económicos de hacerlo.

En cualquier caso, esta encuesta muestra que la mayoría de consultados, un 36 %, se decantó por la opción “Estados Unidos no debería continuar su participación en Irán, independientemente de los costos aquí en Estados Unidos”, lo que implica 14 puntos porcentuales más que en mayo.

Solo el 16%, seis puntos menos que hace dos meses, se mostró a favor de mantener activa la guerra “incluso si ello aumenta los costos para el país”.

Amenaza reciente del mandatario estadounidense

El propio Trump amenazó este miércoles con destruir instalaciones en Teherán si Irán dispara contra buques en el estrecho de Ormuz en un mensaje en Truth Social.

A su vez, el martes el magnate neoyorquino advirtió que Washington podrían atacar pronto la llamada Montaña Pico, un complejo subterráneo que, según las autoridades estadounidenses, estaría vinculado al programa nuclear iraní.

El mismo martes las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo su undécima noche consecutiva de ataques contra Irán, en una nueva operación que, según el Comando Central (Centcom), golpeó centros de operaciones militares, instalaciones de drones y aeronaves, capacidades marítimas y logística militar.

Sigue leyendo:

– Lista de soldados de EE.UU. muertos por guerra en Irán asciende a 18

– Hegseth dice que la guerra con Irán ha costado $37,500 millones a EE.UU. y defiende un nuevo paquete de fondos militares

– 12 países tendrán representación en el 2do encuentro de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas en San Juan, Puerto Rico