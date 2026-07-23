Por todo lo alto se celebrará la 37.ª edición de la Gran Parada Dominicana del Bronx

La Gran Parada Dominicana del Bronx ha anunciado que celebrará su 37.º aniversario, que tendrá lugar en Grand Concourse, El Bronx, el 26 de julio de 2026. El evento anual espera atraer a cientos de personas este domingo para rendir homenaje a la identidad, el orgullo y el impacto de la diáspora dominicana en Nueva York a través de carrozas oficiales, agrupaciones culturales y el reconocimiento a destacadas figuras de la comunidad.

Desde su fundación en 1989 por iniciativa de su fundador y director ejecutivo, Felipe Febles, el desfile — que reúne residentes, líderes y visitantes — se ha consolidado como uno de los festejos culturales dominicanos más trascendentales en los Estados Unidos.

Gracias a la activa participación de la comunidad, ha permanecido como un símbolo de unidad, preservando la herencia dominicana a través de la música, el baile y el compromiso cívico.

¿Qué puede esperar?

Como en años anteriores, la Gran Parada Dominicana del Bronx recorrerá la emblemática avenida Grand Concourse con la participación de más de 40 grupos culturales, cívicos y deportivos. El majestuoso despliegue contará además con 29 carrozas oficiales, entre las que destacan representantes de El Diario La Prensa, KeyFood, el Consulado Dominicano, Family Life Academy Charter Schools, la unión 32BJ, así como los espacios radiales de Luinny Corporán (Fogaraté Radio) y Brea Frank (Universidad de la Calle). Para esta edición, El Diario y la Hotel Association of New York City han formado una alianza para participar como parte de los patrocinadores del evento.

Asimismo, la Gran Parada Dominicana del Bronx reconocerá oficialmente a líderes, artistas y defensores de la comunidad que han contribuido de manera significativa a su desarrollo.

Particularmente, el evento contará con la presencia del Gran Mariscal Roberto Rojas, junto con los Mariscales Honorarios, el alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani; el cantautor Camboy Estévez; el artista musical Dalvin Antonio Núñez Vargas; el cónsul general de la República Dominicana en Nueva York, Jesús Antonio Vásquez; y Luinny Corporán, CEO de LC Medios.

En cuanto a las madrinas de honor, Zulinka Pérez, Celines Toribio, Sandra Berrocal y Vickiana también serán reconocidas por sus contribuciones a la comunidad.

Como la organización de la Gran Parada Dominicana del Bronx señala en su sitio web, será un espacio donde “la música, el arte, el folclore y la alegría dominicana se unen para crear una experiencia inolvidable para toda la familia”, con el propósito de “mantener viva [la] identidad cultural y transmitirla con orgullo a las nuevas generaciones”.

Tal como, los espectadores podrán disfrutar de un dinámico despliegue de comparsas tradicionales, grupos folclóricos, organizaciones juveniles y asociaciones deportivas que celebran la gran diversidad del Bronx.

En vista de lo anterior, la Gran Parada Dominicana del Bronx invita a todos a celebrar otro año, este domingo 26 de julio, a partir de las 12 del mediodía, a lo largo de la Avenida Grand Concourse.