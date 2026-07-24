NYC perdió hasta $431 millones en reembolsos de Medicaid para estudiantes con discapacidades, revela auditoría

El sistema de escuelas públicas de Nueva York (NYCPS) dejó de reclamar hasta $431 millones de dólares en reembolsos de Medicaid durante 3 años fiscales por servicios destinados a estudiantes con discapacidades, según una nueva auditoría de la Oficina del Contralor de la Ciudad, Mark Levine.

El informe revela fallas administrativas que no solo representan una pérdida financiera para la ciudad, sino también dudas sobre la capacidad del sistema educativo para garantizar el seguimiento adecuado de tratamientos y apoyos obligatorios incluidos en los Programas de Educación Individualizados (IEP)

“Dejar de cobrar reembolsos de Medicaid a los que la ciudad tiene derecho es más que un problema fiscal; plantea serias preguntas sobre si el gobierno está funcionando con la eficacia que los neoyorquinos necesitan”, afirmó Levine al presentar los resultados de la auditoría.

El contralor señaló que cuando NYCPS no logra reclamar fondos federales por servicios que ya proporciona o no documenta correctamente la atención requerida, las consecuencias recaen sobre estudiantes, familias y contribuyentes.

Millones en servicios no reclamados por NYCPS

La auditoría analizó los procesos de reembolso de Medicaid para servicios ofrecidos a estudiantes desde preescolar hasta el grado 12 durante los años fiscales 2023, 2024 y 2025. De acuerdo con las normas del programa federal, las escuelas pueden solicitar pagos por hasta 10 tipos de servicios relacionados con alumnos que cuentan con un IEP.

Sin embargo, los auditores encontraron que NYCPS solo logró reclamar menos de la mitad de los servicios que tenía previsto presentar ante Medicaid durante ese periodo.

Entre las principales deficiencias identificadas se encuentran $273.4 millones en servicios de terapia ocupacional (OT), terapia física (PT) y terapia del habla (ST) que fueron proporcionados, pero no generaron reembolsos para la ciudad.

Además, la auditoría identificó $132.8 millones en servicios obligatorios que posiblemente fueron realizados, pero carecían de la documentación necesaria, lo que impidió presentar solicitudes de pago ante Medicaid.

Otros $25.4 millones correspondían a servicios médicos, evaluaciones y reevaluaciones de OT, PT y ST, así como asesoramiento psicológico, que tampoco fueron reclamados.

Los auditores también encontraron que NYCPS no contaba con registros que confirmaran la prestación del 16.2% de los servicios de OT, PT y ST requeridos en los IEP. Según el informe, esto significa que esos apoyos pudieron no haberse realizado o que la documentación para demostrar su cumplimiento no fue conservada.

Fallas que continúan desde auditorías anteriores

La investigación actual da seguimiento a una revisión realizada en 2021 sobre los esfuerzos de NYCPS para recuperar fondos de Medicaid. En aquella ocasión, la oficina del contralor ya había advertido problemas en el sistema de reclamaciones.

Aunque el Departamento de Educación de la ciudad aceptó implementar 25 recomendaciones para corregir las deficiencias, la nueva auditoría encontró que únicamente 3 fueron completamente aplicadas. Otras 8 fueron ejecutadas de manera parcial.

El informe destaca que NYCPS todavía no logró reclamar reembolsos por 7 categorías adicionales de servicios elegibles bajo Medicaid, pese a que esas áreas habían sido señaladas previamente.

Entre las dificultades más importantes aparece la falta de controles internos para verificar que cada servicio tenga órdenes médicas, referencias, firmas y documentos requeridos antes de enviar una reclamación.

La normativa de Medicaid establece que una solicitud puede ser rechazada si incumple incluso uno de los requisitos de documentación.

Recomendaciones para recuperar fondos federales

Ante los hallazgos, la Oficina del Contralor recomendó que NYCPS establezca un plan de acción con objetivos específicos, fechas límite y mecanismos de supervisión para mejorar la recuperación de fondos.

Entre las medidas propuestas se encuentra implementar revisiones periódicas de una muestra de casos para confirmar que los servicios de terapia ocupacional, física y del habla cuenten con la documentación necesaria antes de ser enviados a Medicaid.

También recomendó fortalecer la recopilación de formularios de consentimiento parental, registrar todas las sesiones obligatorias en los sistemas utilizados por el Departamento de Educación y analizar cuáles servicios fueron realizados sin respaldo documental.

La oficina de Levine pidió además que NYCPS evalúe el costo y beneficio de ampliar sus reclamaciones a Medicaid, determine los recursos necesarios y establezca una estrategia gradual para recuperar mayores ingresos.

El contralor insistió en que mejorar estos procesos permitiría recuperar recursos federales que podrían destinarse a fortalecer los servicios para estudiantes con discapacidades y garantizar una mayor transparencia en el uso del dinero público.

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