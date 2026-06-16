NYC redistribuye contratos de planes “after school” y desata rebelión de padres, escuelas y concejales

El liderazgo del Concejo Municipal de la Ciudad de Nueva York se unió este lunes a padres, líderes escolares y organizaciones comunitarias para cuestionar duramente el proceso mediante la Administración de Mamdani redistribuyó contratos del programa extracurricular COMPASS, una reorganización que dejó fuera a proveedores históricos de actividades extracurriculares (‘After School’) en decenas de escuelas públicas de la Gran Manzana.

Durante una protesta frente al edificio del ayuntamiento en el Bajo Manhattan, concejales y directores de organizaciones denunciaron que el Departamento de Juventud y Desarrollo Comunitario (DYCD) ejecutó un proceso “opaco”, “draconiano” y desconectado de las comunidades escolares afectadas.

La controversia surge luego de que la Ciudad implementara una nueva licitación competitiva para administrar programas extracurriculares dirigidos a más de 100,000 estudiantes de primaria y secundaria. Según la administración municipal, el nuevo esquema permitió ampliar el programa en 10,000 cupos adicionales y elevar las tarifas de financiamiento a entre $4,000 y $7,000 por estudiante.

Sin embargo, el proceso dejó fuera a organizaciones con décadas de trabajo en las escuelas y amplio respaldo de padres y directores.

Uno de los casos más visibles es el de Manhattan Youth, organización que perderá contratos en varias escuelas intermedias de Manhattan donde operaba desde hace más de una década.

“Ganaron los Knicks. !Qué alegría! y solo les recuerdo que el basquetbol es una de las disciplinas que son vitales en los programas que hoy quieren eliminar de forma injusta. Este proceso de selección de contratistas está mal concebido. Nunca debió haber ocurrido de esta manera. El nuevo proceso de selección no está realmente relacionado con el interés de ejecutar buenos programas”, denunció notablemente emocionado, Bob Townley, fundador y director de Manhattan Youth.

Townley argumenta que el gobierno municipal ignoró el historial operativo y la relación construida con las comunidades escolares.

“Tenemos historial de asistencia, años ejecutando estos programas y eso simplemente fue desestimado”, subrayó.

La líder del Concejo, Julie Menin advirtió que algunos de los nuevos operadores no ofrecen programas deportivos ni artísticos comparables a los existentes. (Foto: Cortesía: John McCarten/NYC Council Media Unit)

“Inundados de llamadas”

Por su parte, la presidenta del Concejo Municipal, Julie Menin, respaldó públicamente las críticas y aseguró que las oficinas de los concejales han sido “inundadas” de llamadas de padres preocupados por el impacto de la decisión.

“Estamos aquí hoy porque tenemos serias preocupaciones sobre la pérdida de numerosos contratos de programación extracurricular. Estamos implorando al Departamento de Juventud y Desarrollo Comunitario que reevalúe su decisión”, dijo Menin.

La legisladora cuestionó especialmente la falta de transparencia del proceso.

“Lo que nos preocupa particularmente es cuán opaco fue el proceso de selección. Las escuelas no tuvieron la oportunidad de reunirse o evaluar a los nuevos proveedores antes de que se tomara una decisión”, agregó.

Menin también advirtió que algunos de los nuevos operadores no ofrecen programas deportivos ni artísticos comparables a los existentes, pese a que muchas escuelas habían construido durante años modelos exitosos de actividades extracurriculares.

“Padres, maestros y líderes escolares han expresado profundas preocupaciones sobre el resultado desafortunado y draconiano de este proceso”, insistió.

Asimismo, el concejal Christopher Marte también cuestionó la lógica detrás de la redistribución de contratos: “no sé por qué estamos tratando de arreglar algo que nunca estuvo roto y funcionaba. Mi oficina nunca recibió una llamada o una queja sobre Manhattan Youth”.

Marte señaló además inconsistencias en las decisiones del DYCD.

“¿Por qué decidieron sacar a la organización de ciertas escuelas y dejarla en otras si supuestamente no era adecuada? Estas son las preguntas que todos tenemos, y debido a que este proceso no es transparente, siguen sin respuesta”, aseveró el legislador de Manhattan.

¿Qué dice la Ciudad?

La polémica ocurre en medio de cambios importantes en el modelo de selección de proveedores. Bajo el sistema anterior, los directores escolares podían respaldar exclusivamente a una organización. Con el nuevo esquema, las escuelas deben clasificar varias opciones y en numerosos casos no obtuvieron su primera selección.

Algunas organizaciones afectadas aseguran que jamás recibieron explicaciones claras sobre por qué perdieron sus contratos. Entre ellas figura Coalition for Hispanic Family Services, que durante 12 años manejó un programa artístico en la escuela Louis Armstrong de Queens.

De acuerdo con la publicación Chalkbeat, funcionarios del DYCD sostienen que la mayoría de las 927 escuelas mantendrán a sus proveedores actuales y afirman que los cambios responden a un “proceso competitivo estandarizado”, no a una evaluación negativa de las organizaciones reemplazadas.

La agencia municipal también defendió que la nueva licitación busca diversificar los proveedores y ampliar el acceso estudiantil a programas extracurriculares.

No obstante, expertos y líderes comunitarios reconocen que el rediseño del sistema ha generado “ganadores y perdedores” y podría alterar relaciones construidas durante años entre escuelas, familias y organizaciones comunitarias.

En escuelas como Simon Baruch Middle School, donde prácticamente todos los estudiantes participan en actividades organizadas por Manhattan Youth, incluyendo deportes, teatro, música y clubes creativos, padres y directivos temen que los cambios afecten directamente la experiencia educativa y el sentido de comunidad escolar.