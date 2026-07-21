Nueva York gasta más que cualquier estado en educación, pero pierde alumnos y enfrenta el cierre de escuelas

Nueva York gasta más que cualquier otro estado del país en educación pública, pero cada vez tiene menos estudiantes. Esa combinación de gasto récord y una matrícula en descenso plantea un desafío que podría transformar el sistema educativo durante la próxima década, según un nuevo informe de la Citizens Budget Commission (CBC), un organismo independiente de análisis presupuestario.

El reporte revela que el estado ha perdido un 12% de su alumnado en los últimos 15 años y advierte que la tendencia continuará hasta 2031 debido al estancamiento del crecimiento poblacional y a la caída en la tasa de natalidad. De confirmarse esas proyecciones, Nueva York solo sería superado por California y Nuevo México entre los estados con mayor reducción de estudiantes.

La caída de la matrícula reabre el debate sobre el futuro de las escuelas

La disminución del número de alumnos ya está teniendo consecuencias visibles. Los autores del informe sostienen que las autoridades tendrán que decidir entre opciones políticamente sensibles, como fusionar o cerrar escuelas con baja matrícula, reducir personal docente o seguir financiando edificios que atienden a un número cada vez menor de estudiantes.

“El descenso de la matrícula se ha registrado en todas las regiones del estado durante la última década, reflejando tendencias demográficas más amplias y un crecimiento poblacional más lento”, señala el análisis de la CBC. El organismo agrega que el fenómeno ha sido especialmente severo fuera del área metropolitana de la ciudad de Nueva York, donde los distritos enfrentan mayores dificultades para equilibrar recursos, infraestructura y programas académicos.

En total, el sistema público estatal perdió 322,808 estudiantes, pasando de cifras superiores a los 2.7 millones a aproximadamente 2.38 millones de alumnos.

Según los especialistas, el descenso de matrícula en las escuelas públicas de NY seguirá descendiendo en los próximos 5 años. (Foto: Jessica Hill/AP)

Nueva York concentra cientos de escuelas con pocos estudiantes

Aunque la ciudad de Nueva York registró la menor caída de matrícula del estado, con un descenso del 7.1%, el problema sigue siendo considerable. El informe atribuye parte de esa menor reducción al crecimiento sostenido de las escuelas chárter, que incorporaron más de 109,000 estudiantes adicionales durante la última década.

Aun así, las escuelas públicas tradicionales continúan perdiendo alumnos. Actualmente, el sistema escolar de la ciudad cuenta con 930,272 estudiantes, casi 189,000 menos que hace 10 años, cuando superaba los 1.1 millones.

La reducción también ha provocado que numerosos planteles operen muy por debajo de su capacidad. De las cerca de 1,800 escuelas públicas de la ciudad, más de 800 tienen menos de 400 estudiantes, mientras que 241 cuentan con menos de 200 alumnos matriculados.

Diversos críticos sostienen que la situación se ha agravado porque las autoridades han mantenido el financiamiento de muchos distritos pese a la reducción del número de estudiantes, una política conocida como mantenerlos “sin perjuicio” financiero.

Algunas regiones pierden estudiantes a un ritmo acelerado

Fuera de la ciudad de Nueva York, el panorama resulta todavía más pronunciado. El informe identifica fuertes descensos en prácticamente todas las regiones del estado:

* Southern Tier: -20%

* Mohawk Valley: -19.6%

* Finger Lakes: -17.1%

* Central New York: -17%

* North Country: -15.4%

* Western New York: -13.7%

* Capital Region: -13.1%

* Hudson Valley: -13%

* Long Island: -11.8%

Estas cifras reflejan cambios demográficos sostenidos que afectan la planificación educativa y la distribución de recursos públicos.

El estado lidera el gasto por alumno, pero los resultados generan dudas

Mientras la matrícula disminuye, el gasto educativo continúa creciendo. Según la CBC, Nueva York invirtió cerca de 32,000 dólares por estudiante en 2024, la cifra más alta del país.

Ese monto representa un gasto 81% superior al promedio nacional, además de superar en 17% a Nueva Jersey, en 21% a Connecticut, en 30% a Massachusetts y en 11% a Vermont, el segundo estado con mayor inversión por alumno.

Sin embargo, ese esfuerzo financiero no se traduce en un rendimiento académico equivalente. El informe destaca que el desempeño de los estudiantes neoyorquinos en lectura se mantiene cercano al promedio nacional, mientras que en matemáticas se ubica por debajo.

En las evaluaciones de la National Assessment of Educational Progress (NAEP), consideradas el principal referente nacional, Nueva York ocupó el puesto 22 en lectura de cuarto grado, el 24 en lectura de octavo grado, el 38 en matemáticas de cuarto grado y el 27 en matemáticas de octavo grado. Massachusetts, que invierte menos por estudiante, lideró todas esas categorías.

Hochul apuesta por mantener la inversión

Frente a estos desafíos, la gobernadora Kathy Hochul defendió la política de continuar incrementando la financiación escolar. A través de un portavoz, su administración afirmó que seguirá realizando inversiones históricas para garantizar que todos los estudiantes tengan acceso a una educación de calidad.

La legislación estatal ya permite que los distritos escolares se fusionen con la aprobación de los residentes, además de ofrecer apoyo financiero para facilitar esos procesos. Mientras tanto, el Departamento de Educación de la ciudad de Nueva York reconoció que las tendencias demográficas serán un factor clave en la planificación futura del sistema escolar.

Las autoridades municipales sostienen que las escuelas con una matrícula sólida pueden ofrecer una mayor variedad de programas académicos, actividades extracurriculares y servicios de apoyo, por lo que responder al descenso sostenido de estudiantes será uno de los principales retos de los próximos años.

Sigue leyendo:

* Escuelas especializadas de NYC mantienen baja admisión de estudiantes latinos y afroamericanos

* Escuelas públicas de la Ciudad de Nueva York: el otro gran reto para Mamdani

* Estudiantes de NY se hacen sentir en Albany: ‘que no se queden de brazos cruzados’