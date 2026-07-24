Tom Holland comenzó los ensayos para el biopic de Fred Astaire

Durante la gira de medios que Tom Holland está haciendo para promocionar el estreno de “The Odyssey” y “Spider-Man: Brand New Day”, el actor ha anunciado que ya se está preparando para protagonizar la película biográfica sobre Fred Astaire.

Se está hablando de esta película desde hace cinco años. Holland será dirigido por Paul King, conocido por haber dirigido “Paddington” (2014) y “Wonka” (2023). El guion está a cargo de Steven Levenson, quien es ganador del Premio Tony por el libro “Dear Evan Hansen”.

En la entrevista que recientemente dio “Good Morning America”, Holland aseguró que tras el estreno de “Spider-Man: Brand New Day”, programado para el 29 de julio de este año, se dedicará a esta película biográfica.

Explicó que, tras terminar la gira de medios, podrá regresar a las clases de danza y apuntó: “Hace poco hice mis primeros ensayos, y me llenaron de emoción y de un miedo terrible a la vez, porque tengo muchísimo trabajo por delante para intentar que Fred se sienta orgulloso”.

Fred Astaire murió el 22 de junio de 1987. Es considerado uno de los más grandes bailarines de la historia del cine y del espectáculo. Crédito: AP

¿Quién fue Fred Astaire?

La película que protagonizará Tom Holland trata sobre la historia de Fred Astaire, un actor y bailarín que es considerado uno de los más grandes bailarines de la historia del cine y del espectáculo.

Su carrera la comenzó en Hollywood, pero pocos años después se mudó a Hollywood y comenzó su carrera en el cine. Allí, se hizo pareja artística de Ginger Rogers, y juntos protagonizaron diez películas musicales para RKO. Entre ellas: “Top Hat” (1935), “Swing Time” (1936) y “Shall We Dance” (1937).

Su trabajo en cine hizo que, tras su muerte, Astaire se convirtiera en una referencia para cientos de bailarines y coreógrafos de varias generaciones.

Por ejemplo, Holland dijo en la reciente entrevista que este proyecto es un reto para él y que tiene “el deseo de no usar dobles, de hacer todos los bailes, de filmar esos bailes en una sola toma, como [Astaire] lo habría hecho”.

¿Tom Holland es bailarín?

Aunque Tom Holland es popularmente conocido por ser Spiderman y, también, por ser la pareja sentimental de Zendaya, también tiene una base profesional en danza. Su carrera artística la comenzó siendo niño, cuando tomó clases de ballet y gimnasia en Inglaterra, donde nació.

Su primer gran proyecto lo tuvo en el West End, el Broadway de Londres, donde protagonizó “Billy Elliot: The Musical” entre 2008 y 2010. En esta obra, Holland interpretaba a un niño que soñaba con ser bailarín. Aunque tiene la base, el actor quiere tomar más clases para poder grabar esta película.

También hay un video viral en redes sociales en el que se ve a Holland bailando “Umbrella” de Rihanna en el programa de televisión “Lip Sync Battle”, en el 2017.

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