Tom Holland queda impresionado con el vestido de Zendaya en la premiere de “The Odyssey”

El estreno de la nueva adaptación de “The Odyssey” sigue en su cuenta regresiva y uno de los momentos más curiosos durante la premiere de la cinta en Londres fue cuando Tom Holland mostró su admiración por Zendaya tras observar cómo iba vestida.

Esta pareja es parte del reparto de lujo que logró obtener Christopher Nolan para esta entrega: Zendaya como Atenea y Holland como Telémaco. El estreno de la esperada adaptación será el 17 de julio en las salas de cine.

Tom Holland queda “anonadado” al observar el vestido de Zendaya

Han pasado cinco años desde que oficializaron su romance; sin embargo, la expresión de Tom cuando divisa a Zendaya deja en evidencia que el amor sigue intacto e incluso mantiene una relación que luce en constante crecimiento, estando actualmente casados.

Durante el momento que compartieron con los medios, Holland tuvo que detener una entrevista que le estaban haciendo para resaltar la belleza de Zendaya.

“No puedo expresar lo agradecido que estoy por este momento de mi vida. Lo que sucede a nivel profesional y a nivel personal”, comentaba Tom, mientras era interrumpido por el entrevistador del portal Access Hollywood.

Este periodista le preguntó por el vestido de Zendaya, quien se encontraba justo detrás de Holland, y este respondió con una sonrisa en su rostro: “Ilumina, es como una lámpara“, alabando el vestido blanco que lució su pareja, quien inmediatamente respondió con un gesto de dulzura, para dejar en evidencia otro capítulo de enamorados que están el uno del otro.

El vestido de Zendaya estaba inspirado en la antigua Grecia

Para darle el reconocimiento que merece a Atenea, la diosa que interpreta en la producción, Zendaya lució un luminoso vestido de color blanco, inspirado en la antigua Grecia, según el portal Infobae.

La pieza pertenecía a la colección Haute Couture Otoño/Invierno 2026-2027 de Schiaparelli, diseñada por Daniel Roseberry.

Los diseñadores describieron la composición de la prenda de Zendaya como una obra de arte: “un bustier moldeado en silicona blanca con efecto porcelana, espalda deportiva, detalles de cordones y flecos espejados bordados con un degradado del blanco al espejo”.

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