Tom Holland dice que Erling Haaland ignoró una invitación suya para cenar

El actor Tom Holland, protagonista de “The Odyssey” y “Spider-Man: Brand New Day”, reveló que protagonizó un peculiar momento con el futbolista noruego Erling Haaland, quien ignoró una invitación del actor para cenar.

Holland asistió al programa “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon” y reveló que fue ignorado por el jugador de futbol, quien fue uno de los deportistas más populares y virales del Mundial 2026.

Jimmy Fallon hizo referencia a una publicación que circuló en la red social X en la que se indicaba que el actor le había escrito un mensaje a Haaland para invitarlo a cenar y conocerse. Sin embargo, el futbolista nunca le respondió, supuestamente, porque desconocía quién es Holland. “No ve películas, así que pensó que era un desconocido“. Ahora, dinos la verdad: ¿le enviaste un mensaje directo a Erling Haaland?”, le preguntó al actor.

Al ser preguntado por este tema, Tom Holland confirmó la historia e incluso se mostró avergonzado de este episodio.

“Sí. Sí, y te diré algo, es que ese es precisamente el tipo de experiencia que te hace humilde y que es importante para los actores. Ya sabes, piensas: ‘Le enviaré un mensaje, lo invitaré a cenar’, y ni siquiera hay respuesta, ni excusa, ni ‘Estoy ocupado esta noche, juego al fútbol’, nada”, dijo.

La idea de Holland de conocer a Haaland surgió luego de que lo vio en el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1, celebrado a principios de junio. En ese momento, le pareció una buena idea enviarle un mensaje en sus redes sociales para invitarlo a cenar.

“Estaba viendo correr a Lewis y lo vi. Estaba en una suite VIP frente a la mía, y pensé que debía intentarlo. Le envié un mensaje de texto”, recordó. Sin embargo, Holland no recibió respuesta y bromeó sobre hablar de este vergonzoso tema en televisión. “Nunca imaginé que hablaría de esto en televisión en directo, pero aquí estamos”.

Jimmy Fallon dijo que es poco probable que Haaland responda luego de que Noruega fue eliminada del Mundial ante Inglaterra con un marcador de 2-1 el pasado 11 de julio en el Miami Stadium.

Más allá de la divertida anécdota de Holland, el actor elogió el desempeño de Haaland en el Mundial y describió al delantero como un futbolista “increíble”.

Tom Holland habló en la entrevista sobre el desempeño de la selección de Inglaterra en el Mundial y aseguró que es un gran momento para el fútbol inglés.

El actor se encuentra en un buen momento de su carrera. En un par de días se estrena en cines de Estados Unidos la película “The Odyssey” de Christopher Nolan, en la que interpreta a Telémaco. Además, el próximo 29 de julio se estrenará en cines “Spider-Man: Brand New Day”, la nueva película del universo Marvel.

Sigue leyendo:

·Tom Holland queda impresionado con el vestido de Zendaya en la premiere de “The Odyssey”

·“The Odyssey” recibe comentarios positivos de la crítica especializada

·Messi sorprende con Tom Holland en un spot de “Spider-Man: Brand New Day”