Tom Holland pensó que Christopher Nolan odiaba su actuación en “The Odyssey”

El actor Tom Holland confesó que llegó a pensar que al director Christopher Nolan le disgustaba su actuación durante el rodaje de la película “The Odyssey”, en la cual es uno de los protagonistas de la esperada adaptación del clásico de la literatura que se estrenará el próximo 17 de julio.

Holland, quien interpreta a Telémaco, el hijo de Odiseo en la película, comentó en una entrevista a Fandango que el oscarizado director no paraba de gritar “Corten” durante el rodaje de sus escenas, algo que lo confundió mucho. Según explicó, la razón por la que el director cortaba constantemente las escenas era por las limitaciones de las cámaras IMAX que estaba utilizando.

“Trabajar con las cámaras IMAX por primera vez es toda una experiencia. Es algo que nunca había visto antes, y no sabía que solo duraba tres minutos. Recuerdo que seguían haciendo cortes, y yo estaba con Jon [Bernthal], preguntándole: ‘¿Por qué sigue cortando? ¿Por qué sigue haciendo eso?’”, explicó Holland en la entrevista.

Explicó que, antes de saber el motivo, llegó a pensar que al director no le estaba gustando su trabajo. “Y en mi cabeza pensaba: ‘¿No le gusta lo que estamos haciendo? ¿Qué está pasando?’ Y entonces recuerdo que fue George Cottle [coordinador de especialistas] quien dijo: ‘No, no, no, solo quedan tres minutos en la revista’. Y yo pensé: ‘¡Menos mal!’. Creí que la estaba cagando en la cama en esta escena”.

Grabar “The Odyssey” en formato IMAX implicó un reto importante debido a sus limitaciones técnicas. Grabar una película completa en este formato es algo que no se había hecho antes; por eso el hecho de que se haya logrado materializar es algo innovador en el cine.

Aunque el formato IMAX es muy valorado por su alta resolución (o calidad de imagen), que es hasta tres veces superior a la de las cámaras digitales, cada cargador de cámara solo permite entre dos minutos y medio y tres minutos de grabación continua antes de tener que recargarlo. Además, las cámaras son sumamente ruidosas, por lo que puede interferir en los diálogos; es por eso que Nolan y su equipo diseñaron una carcasa para aislar el ruido de la cámara.

Nolan escogió el formato IMAX por su “calidad inigualable”. “Es el formato de imagen de mayor calidad que se haya ideado jamás. No hay nada que pueda competir con él. Es un negativo enorme que, cuando se expone correctamente, se imprime correctamente y se proyecta en una pantalla gigante, ofrece una calidad de imagen inigualable. Una nitidez increíble. Muy poco grano visible”, dijo Nolan a CBS.

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