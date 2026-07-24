Varios cambios en rutas del Metro de Nueva York los fines de semana: líneas 1, 2 y 3

Hasta la madrugada del 24 de agosto, durante los fines de semana los trenes de las líneas 1, 2 y 3 no circularán por el Bajo Manhattan ni Brooklyn para facilitar la sustitución de cambios de vía, anunció la MTA.

“Estamos reemplazando cambios de vía obsoletos para reducir los retrasos, mejorar la fiabilidad del servicio y ofrecer un viaje más fluido“, declaró Demetrius Crichlow, presidente de NYC Transit, citado por Daily News.

El servicio entre semana no se verá afectado. Los cambios sólo aplicarán desde las 9:30 p.m. del viernes hasta las 5:00 a.m. del lunes durante cinco fines de semana consecutivos. Durante ese periodo la línea 1 no circulará al sur de la calle 14 en Manhattan; los trenes 2 viajarán únicamente entre Eastchester-Dyre Ave (El Bronx) y 34 St-Penn Station (Manhattan), y la línea 3 no prestará servicio en absoluto.

En Brooklyn el tren 5 realizará las paradas locales que habitualmente hacen los trenes 2 y 3, y el tren 4 sustituirá al tren 3 en el tramo entre Crown Heights-Utica Ave. y New Lots Ave. El servicio habitual de fin de semana se reanudará la noche del viernes 28 de agosto.

Para información detallada y actualizada consulte el portal oficial de la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA).