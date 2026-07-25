Editorial: El consumo informativo y la Inteligencia Artificial

La irrupción en nuestras vidas de la Inteligencia Artificial (IA) es un hecho palpable. Son muchos los campos que hoy en día están dominados por el uso de esta herramienta tecnológica revolucionaria.

Aunque si bien es cierto hay toda una gama de beneficios con la IA, queremos enfocarnos en la manera en que nos está empujando hacia el consumo de contenidos online porque vemos con preocupación que se corre el riesgo de hacer a un lado medios informativos, institucionales o académicos de larga trayectoria y confiabilidad.

Hasta hace poco, cuando una persona ingresaba a Internet y hacía búsquedas de contenidos, era redirigido a distintas fuentes que proveían enlaces del tópico en específico que se estaba procurando. Actualmente eso ha quedado para el olvido, la IA ahora sencillamente se toma la libertad de ofrecer un resumen de lo que considera el usuario necesita saber. Es en este punto donde debemos preguntarnos si queremos ceder ese poder a la IA.

Sabemos que no podemos nadar contra corriente y que el vendaval de la IA no va a parar, pero está en nosotros –con el libre albedrío que poseemos– usarla como lo que es: una herramienta más.

No permitamos que la IA piense o decida por nosotros. Un reporte de la firma de análisis en línea Similarweb en 2025, detalló que el tráfico hacia los sitios de noticias cayó un 26% en los 12 meses posteriores a que Google introdujera los resúmenes con IA.

Hoy más que nunca apelamos a la lealtad de los lectores. En una época donde la desinformación es pan de cada día, los medios tradicionales e independientes siguen siendo las fuentes de contenidos confiables.

Cuando esté buscando información o contenidos específicos, no se quede solo con el resumen de la IA, busque por su cuenta periódicos, revistas, universidades, centros de investigaciones reconocidos, etc, para que se forme un criterio más amplio. Haga un esfuerzo extra por tener las distintas versiones. Recuerde que la Inteligencia Artificial no es la dueña de la verdad absoluta.

Y ya que está tan de moda informarse a través de redes sociales –54% de los estadounidenses lo hace– sigamos en esas plataformas los sitios de medios responsables. Descartemos generadores de contenidos sensacionalistas que solo buscan ‘clicks’ sin verificar o contrastar fuentes.

La manera en que nos nutrimos de información u otros contenidos depende de cada uno. Y eso al final del día se verá como reflejo en nuestra sociedad. Seamos responsables.