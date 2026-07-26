Clima de hoy en Chicago para este domingo 26 de julio

No es la primera vez que se dice que el clima de Chicago es extremo y puede ser impredecible. Desde veranos calurosos y húmedos hasta inviernos fríos y secos, el tiempo de Chicago puede pillarte por sorpresa. Y como somos conscientes, aquí te contamos el pronóstico del tiempo para hoy domingo 26 de julio.

El clima en Chicago hoy

Nuestra mayor recomendación para no sufrir con la temperatura en Chicago es consultar a diario el pronóstico del clima. Atento a las previsiones y consulta cada día los reportes para obtener la información meteorológica más actualizada.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las siguientes horas en cuanto a temperaturas, se alcanzará hasta los 90 grados Fahrenheit (32ºC) de máxima y los 77 grados Fahrenheit (25ºC) de mínima. Junto a esto, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” que se pronostica para esta jornada será de 100ºF (38ºC) de máxima y 100ºF (38ºC) de mínima.

La probabilidad de tener lluvias es del 1 durante el día y del 70 durante la noche. Además, Asimismo, tendremos pocas nubes.

Las ráfagas de viento alcanzarán los 6.84 mph de máxima en el día y los 8.08 mph por la noche. Durante este periodo del año, el amanecer será a las 05:38 h, mientras que el atardecer lo tendremos a las 20:15 h. En total habrá 15 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Chicago mañana

El clima en Chicago mañana habrá nubes y claros con probabilidad de tormentas y lluvia. Se estima que la temperatura máxima sea de 95 grados Fahrenheit (35ºC), mientras que la mínima estará alrededor de los 72 (22 grados Celsius). ¿Y qué pasa con la lluvia mañana en Chicago? Según la información de AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 55% por la mañana, 55% por la tarde y 55% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si quieres estar un paso adelante y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago para los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Recuerda que las condiciones meteorológicas cambian en función del día, por lo que te recomendamos consultar a diario nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, cuenta con un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias varían entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias están entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar ampliamente durante estas estaciones, pero las temperaturas diarias promedio suelen encontrarse entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante recordar que esta información data de temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden oscilar en gran medida en función de las condiciones climáticas específicas de cada situación, por lo que se recomienda estar preparado para todo tipo de condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es popular por su clima cambiante y difícil de predecir, pero con la preparación adecuada, puedes aprovechar al máximo el día a día en la Ciudad de los Vientos. No lo olvides, si a diario consultas las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás de sobra preparado para lo que te depare el día. Si quieres tener más información sobre el clima, visita www.eldiariony.com/clima