Trump califica de “gran honor” que Marruecos bautice una autopista con su nombre

El presidente Donald Trump agradeció al rey de Marruecos, Mohamed VI, por bautizar con su nombre una autopista de 1,055 kilómetros que atraviesa el Sáhara Occidental y conecta las ciudades de Tiznit y Dajla.

“Es un gran honor”, escribió Trump este domingo en su red social Truth Social, donde también expresó su deseo de recorrer algún día toda la carretera. “Espero que sea pronto”, añadió.

La vía, una de las más extensas de África, recibió el nombre de Autopista Presidente Donald J. Trump y requirió una inversión de aproximadamente $1,000 millones de dólares.

El homenaje está vinculado al respaldo que Trump dio durante su primer mandato a la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental, un territorio cuya soberanía es disputada y reivindicada por el Frente Polisario. En diciembre de 2020, el entonces presidente estadounidense reconoció el territorio como parte de Marruecos.

La carretera comienza en Tiznit, unos 600 kilómetros al sur de Rabat, y se extiende hacia el sur hasta Dajla, atravesando El Aaiún, considerada la capital del Sáhara Occidental.

Relación EE.UU. – Marruecos

En el video compartido junto con su mensaje, Trump destacó los vínculos históricos entre ambos países. Recordó que Marruecos fue en 1777 el primer país en reconocer oficialmente a Estados Unidos y que ambas naciones firmaron nueve años después el Tratado de Paz y Amistad.

Trump resaltó que ese acuerdo dio paso a la relación diplomática “ininterrumpida más antigua” de Estados Unidos.

La nueva autopista también forma parte de la estrategia marroquí para fortalecer las conexiones entre el océano Atlántico y los países del Sahel, al facilitar el acceso de esas naciones a las rutas comerciales marítimas.

De acuerdo con el video difundido por Trump, la infraestructura busca consolidar las provincias del sur de Marruecos y el Sáhara como un corredor estratégico entre África y el Atlántico.

La construcción de la carretera comenzó en 2015 como parte de un programa impulsado por la monarquía marroquí para desarrollar las regiones del sur. Las obras concluyeron y la vía comenzó a operar plenamente a mediados de 2025.

Con información de EFE.