Neoyorquinos ahorrarían hasta $1,000 al año con supermercados municipales

La proyección del gobierno municipal es que los neoyorquinos podrían ahorrar en promedio $90 al mes, o cerca de $1,000 al año, en la compra de alimentos gracias a la controversial red de supermercados municipales que impulsa el alcalde Zohran Mamdani. La iniciativa plantea ofrecer un descuento permanente del 30% en una canasta de productos esenciales, con el objetivo de aliviar el creciente costo de la vida para miles de familias de la Gran Manzana.

El programa garantizará precios reducidos en todas las frutas y verduras frescas, carnes, pescados y mariscos, además de unas 20 categorías de productos básicos como lácteos y alimentos refrigerados.

A diferencia de las cadenas privadas, los precios permanecerán estables durante cada mes y estarán disponibles para todos los consumidores, sin importar su nivel de ingresos.

La administración municipal estima que el descuento reducirá en aproximadamente un 15% el gasto promedio de los hogares en alimentos.

La medida forma parte de la Agenda de Asequibilidad del alcalde y busca beneficiar especialmente al más del 40% de las familias neoyorquinas que enfrentan dificultades para cubrir el costo de la comida.

La primera tienda abrirá a finales de 2027 en Hunts Point, El Bronx, uno de los vecindarios con mayores índices de inseguridad alimentaria de la ciudad. El plan contempla la apertura de cinco supermercados municipales, uno en cada condado, antes de finalizar el primer mandato de Mamdani, para lo cual la ciudad destinará $70 millones en inversiones.

“Ir a comprar alimentos no debería ser motivo de angustia para los neoyorquinos. Cada semana, los neoyorquinos entran en una tienda de comestibles con la esperanza de que los precios no hayan vuelto a subir”, destacó el alcalde Mandani.

Ahorros constantes

La Administración Municipal ha asignado 70 millones de dólares del presupuesto de capital para cumplir este compromiso fundamental con los neoyorquinos, en colaboración con la Corporación de Desarrollo Económico de la Ciudad de Nueva York.

De acuerdo con balances compartidos por la alcaldía casi el 80% de los neoyorquinos expresan su preocupación por el alza de los precios de los alimentos.

El programa denominado ‘Groceries’ está diseñado para garantizar ahorros constantes en los alimentos esenciales. Se exigirá a los operadores que ofrezcan productos de categorías alimentarias clave y precios claros y fiables en los estantes. Los precios de los artículos básicos se fijarán mensualmente y se actualizarán periódicamente para reflejar las condiciones del mercado

Como parte del proyecto, la Alcaldía también abrió una convocatoria para seleccionar a operadores privados que administrarán las tiendas bajo estándares fijados por la Ciudad, incluyendo precios asequibles, abastecimiento constante y condiciones laborales para los trabajadores.

El dato: