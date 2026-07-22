La agencia encargada de impulsar el desarrollo económico de NYC tiene nuevo presidente

El alcalde de la Ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, nombró este miércoles a Anthony Shorris como nuevo presidente y director ejecutivo de la Corporación de Desarrollo Económico de la Ciudad de Nueva York (NYCEDC), la agencia encargada de liderar la estrategia de desarrollo económico de la ciudad mediante inversiones públicas, alianzas con el sector privado y proyectos de infraestructura.

El nombramiento coloca al frente de una de las entidades más influyentes del gobierno municipal a un funcionario con más de cuatro décadas de experiencia en la administración pública, el transporte, la vivienda, la educación y el sistema de salud, quien tendrá la misión de ejecutar la agenda económica de la nueva administración.

La NYCEDC es una corporación sin fines de lucro que trabaja en nombre de la Ciudad para estimular el crecimiento económico, atraer empresas, desarrollar zonas industriales y comerciales, administrar terrenos públicos y promover proyectos de vivienda e infraestructura. También lidera iniciativas para fortalecer a las pequeñas empresas, generar empleos y revitalizar comunidades en los cinco condados.

Bajo la administración de Mamdani, la agencia tendrá un papel central en la estrategia para aumentar la construcción de viviendas asequibles, impulsar inversiones en barrios históricamente desatendidos y promover un modelo de desarrollo económico orientado a beneficiar a la clase trabajadora.

Amplia trayectoria

Shorris llega al cargo con uno de los currículos más extensos dentro del gobierno neoyorquino.

Durante la administración del exalcalde Bill de Blasio fue Primer Vicealcalde, donde actuó como director operativo de un gobierno compuesto por cerca de 350,000 empleados, más de 30 agencias municipales y un presupuesto anual cercano a los 100,000 millones de dólares.

Anteriormente, bajo la alcaldía de Edward Koch, participó en el diseño del histórico Plan Decenal de Vivienda, considerado en su momento el mayor programa municipal de construcción y rehabilitación de viviendas asequibles del país. Ese plan destinó más de 4,000 millones de dólares para desarrollar o rehabilitar cerca de 200,000 viviendas.

También fue comisionado del Departamento de Finanzas de la ciudad, donde impulsó investigaciones contra el fraude tributario y promovió la primera Carta de Derechos del Contribuyente de Nueva York.

Fuera del gobierno municipal, Shorris ocupó la dirección ejecutiva de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey, fue sub canciller de Operaciones del Departamento de Educación y desempeñó cargos ejecutivos en NYU Langone Health y Healthfirst, aseguradora sin fines de lucro enfocada en comunidades de bajos ingresos. Actualmente también es profesor en la Universidad de Princeton y vicepresidente de la Regional Plan Association.