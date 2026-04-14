Mamdani defiende marquetas públicas: “Hay que garantizar que la gente pueda costear productos baratos”

“Algo tan simple como comer se volvió un lujo en Nueva York. La verdad es que todo está carísimo”, es la queja de la colombiana Sonia Flórez, quien este martes recibió con mucha esperanza el anuncio del alcalde, Zohran Mamdani, de abrir cinco tiendas de venta de víveres a bajo precio en toda la ciudad.

El burgomaestre estuvo en la Marqueta de East Harlem, que será una de las tiendas que abrirá la administración municipal bajo la promesa de vender productos de calidad a menor precio que los costos del mercado para que neoyorquinos que actualmente no pueden pagar por su propia comida puedan costearlos

Y es que a pesar de que bodegueros de la Gran Manzana han puesto el grito en el cielo con el anuncio, pues temen que los nuevos supermercados comunitarios afecten sus ventas e incluso puedan llevarlos a la ruina, el alcalde Mamdani fue contundente y mencionó que seguirá adelante con el plan. Con una inversión de $70 millones, la primera marqueta se abrirá el próximo año y las otras cuatro, una de ellas la de East Harlem, donde viven muchos latinos, se inaugurará en el 2029.

El mandatario local recalcó que en momentos en que la asequibilidad se encuentra en crisis, la Ciudad debe buscar mecanismos que garanticen que los neoyorquinos que no pueden costear los productos básicos de la canasta familiar tengan acceso a comida de calidad y barata.

“Del mismo modo en que el alcalde Fiorello La Guardia utilizó el gobierno para responder a los desafíos de la Gran Depresión, nosotros utilizaremos el gobierno para responder al alza de los precios y al costo inasequible de los alimentos”, dijo el Alcalde, tras señalar con preocupación que los precios de víveres en la Gran Manzana están disparados. Entre 2013 y 2023 aumentaron casi un 66%, muy por encima del promedio nacional.

“Durante nuestra campaña, prometimos a los neoyorquinos que crearíamos una red de tiendas de comestibles de propiedad municipal: una en cada condado. Y estamos aquí para celebrar la elección del emplazamiento de la tienda de Manhattan —La Marqueta—, la cual comenzará a operar para el año 2029″, dijo el burgomaestre.

“La Ciudad subvencionará una cesta básica de productos de primera necesidad. Un operador privado gestionará la tienda, pero deberá regirse por los estándares que establezca la ciudad. Estos estándares incluyen requisitos tales que, en nuestras tiendas, el pan y los huevos resulten más económicos. Hacer la compra ya no será una ecuación irresoluble”, recalcó el jefe d ela Gran Manzana.

Mamdani agregó que “cuando las corporaciones controlan cada parte de la cadena de suministro de alimentos, los precios suben, las necesidades básicas se convierten en lujos y tanto los trabajadores como los clientes salen perdiendo”.

“Una opción pública nos permite intervenir allí donde el mercado ha fallado. No podemos aceptar un statu quo en el que incluso las necesidades más fundamentales como poner comida en la mesa, parezcan inalcanzables”, dijo Mamdani, quien recalcó que también los trabajadores de dichas marquetas tendrán buenas condicionales laborales y pertenecerán a sindicatos. “Hay que garantizar que la gente pueda costear productos baratos independientemente de sus ingresos o de su código postal”.

Y en concreto sobre la Marqueta de El Barrio, que está ubicada cerca de varias bodegas locales, el Alcalde defendió su plan, tras advertir que 65,000 neoyorquinos viven a menos de 10 minutos a pie de ese sitio, y no solo 5,000 son residentes de NYCHA sino que casi el 40% de quienes viven en East Harlem dependen de asistencia pública o beneficios del programa SNAP.

La Marqueta de east Harlem fue inaugurada por el exalcalde LaGuardia y desde el 2029 será una tienda pública. Foto Flickr Alcaldía de NYC Crédito: Flickr Alcaldía de NYC | NYC Mayoral Office

El Alcalde aseguró que allí el supermercado completo se construirá en terrenos de la Ciudad, por lo que tomará más tiempo que en otros condados donde se buscará crear las tiendas comunitarias en edificios ya existentes. Y aunque no reveló a cuántas personas espera atender con dichas tiendas municipales, manifestó que “en su momento de mayor auge, La Marqueta de East Harlem atendía a 25,000 clientes al día” y esperan lograr un impacto similar.

“Cuando los neoyorquinos se vean imposibilitados de costear sus alimentos debido a los precios, el gobierno intervendrá para garantizar su asequibilidad”, agregó Mamdani, dejando a bajo la posibilidad de que las tiendas no se abran, como pidieron el lunes los bodegueros. Además mencionó que habrá una gran diferencia entre estas tiendas y las bodegas, lo que no afectará buena parte de los ingresos de tenderos privados.

“Lo que buscamos hacer es ofrecer a los neoyorquinos algo que no dependa de la esperanza, sino que les brinde la garantía de que sus productos básicos serán más económicos en ese supermercado”, dijo Mamdani. “Como neoyorquinos, apreciamos enormemente nuestras bodegas repartidas por toda la ciudad de Nueva York. Ahora bien, también sabemos que, para estas bodegas, algunas de las principales fuentes de ingresos provienen de los productos de tabaco y de lotería. Nuestras tiendas de comestibles gestionadas por la Ciudad no venderán ese tipo de productos”.

La Vicealcaldesa de Justicia Económica, Julie Su, mencionó que el 62% de los neoyorquinos no pueden costear el costo real de vida en la Gran Manzana en cuestiones básicas, lo que deja ver que el acceso a alimentos a bajo precio y de calidad “no son problema de una sola comunidad”, por lo que urgen acciones desde el gobierno.

“Gente trabajadora, personas mayores, inmigrantes, familias criando hijos ven que los productos en los estantes de las tiendas son demasiado costosos y que su salario es demasiado escaso (…) y durante demasiado tiempo, hemos aceptado una ciudad donde el mercado privado podía dejar atrás a vecindarios enteros”, dijo la funcionaria, quien reveló que el proceso de levantar las nuevas tiendas empezará en los próximos meses y en los mercados no se impondrá comida.

“Vamos a subsidiar una canasta básica de productos esenciales: aquellos artículos que las familias realmente necesitan cada semana. Y escucharemos a la comunidad para que los alimentos que se ofrezcan en los estantes reflejen lo que come la gente de este vecindario. Este verano lanzaremos un proceso de licitación y trabajadores”, dijo. “Si los neoyorquinos no pueden permitirse comer, el gobierno no puede mirar hacia otro lado. Cinco tiendas en cinco condados. Cada una representa a la comunidad en la que se encuentra”.

La concejal de East Harlem, Elsie Encarnación, advirtió que proyectos como el de activar como tienda municipal a la Marqueta de El Barrio contribuirán además a que la salud de comunidades de escasos recursos mejore, pues debido a los costos elevados de la comida de calidad muchos neoyorquinos se ven obligados a comer comida chatarra, disparando enfermedades como la diabetes y condiciones cardiacas.

“Demasiadas familias siguen luchando a diario para poder poner un plato de comida en la mesa. No muy lejos de aquí, las filas para acceder a nuestras despensas de alimentos dan la vuelta a la manzana y crecen cada día. Traer este supermercado de bajo costo a La Marqueta significa llegarle a las personas allí donde se encuentran”, dijo la líder política. “Se trata de ampliar ese acceso a alimentos frescos y asequibles, y de fomentar la salud”.

La administración Mamdani explicó también que se creará un Grupo de Trabajo dirigido por la vicealcaldesa Su y el vicealcalde Arteaga que se reunirá con agencias municipales, expertos del sector y propietarios de pequeñas empresas locales para orientar la implementación del proyecto.

Carey King, directora de la organización sin fines de lucro Uptown Grand Central, manifestó su optimismo con la nueva tienda y aseguró que llega en momentos en que el panorama para adquirir pdorudtos de calidad a bajo precio se hace cada vez más oscuro.

“Un tercio de nuestros residentes dependen del programa SNAP EBT. Más de un tercio de nuestros hogares tienen ingresos inferiores a los 20,000 dólares anuales. Y todos deseamos poder elegir productos frescos, de alta calidad y cultivados de manera responsable, sin tener que hacer largas filas en un banco de alimentos”, dijo la activista.

“Por eso la noticia de que un supermercado gestionado por la Ciudad llegará a La Marqueta, un lugar emblemático de East Harlem, resulta especialmente alentadora en un momento en el que acabamos de ser informados de que varios puestos de venta de productos agrícolas están cerrando en toda la ciudad debido a recortes presupuestarios federales”, agregó.

Actualmente La Marqueta de East Harlem funciona como uno de seis mercados públicos gestionados por la organización NYCEDC donde más de 20 pequeñas empresas y 120 trabajadores, incluyendo restaurantes, vendedores de arte y organizaciones comunitarias se ganan la vida.

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