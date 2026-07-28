Una app para ordenar el caos: así es la nueva herramienta de NYC para vendedores ambulantes

Los vendedores ambulantes de la ciudad de Nueva York contarán por primera vez con una aplicación móvil oficial que les permitirá conocer, mediante un mapa interactivo en tiempo real, cuáles son los lugares donde pueden instalarse legalmente para vender sus productos, de acuerdo con las restricciones de horario y ubicación vigentes.

La plataforma también estará disponible en varios idiomas, permitirá enviar comentarios y reportar problemas directamente al gobierno municipal, como parte de una nueva estrategia para facilitar el cumplimiento de las normas y reducir la confusión regulatoria.

Esta aplicación no llega de forma aislada, sino que forma parte de la reforma más profunda al sistema de venta ambulante de Nueva York en más de cuarenta años.

En este momento la municipalidad está emitiendo las primeras nuevas licencias de venta ambulante desde que se levantó en 1979 el tope que limitaba su número, un límite que durante décadas alimentó un mercado negro de permisos, en el que una licencia ser revende por decenas de miles de dólares fuera de los canales oficiales. Ese levantamiento se dio tras la aprobación por parte del Concejo Municipal de la Introducción 408-A.

Este anuncio innovador fue realizado esta semana por el comisionado del Departamento de Servicios para Pequeños Negocios (SBS), Kenny Minaya, quien presentó “Venture Forward”, una iniciativa que combinará el desarrollo de la aplicación con una amplia campaña de educación y alcance comunitario dirigida a los cerca de 23,000 vendedores ambulantes que operan en la ciudad.

Según un comunicado de esta agencia municipal, el objetivo es que los comerciantes puedan acceder más fácilmente a la información necesaria para operar legalmente, sin tener que navegar por las complejas regulaciones administradas por múltiples agencias municipales.

“Durante demasiado tiempo los vendedores ambulantes han tenido que atravesar un laberinto de reglas y regulaciones que les generaban obstáculos y retrasos. Esta iniciativa les ayudará a recorrer un camino mucho más directo para hacer realidad sus negocios”, afirmó Minaya.

Un mapa interactivo

La tecnología será desarrollada por la empresa Live XYZ, que creará la herramienta denominada Street Vendor Site Selection Tool.

La aplicación mostrará de forma visual y en varios idiomas los espacios públicos, incluyendo aceras, calles y otros derechos de paso, donde está permitido vender conforme a las restricciones de ubicación y horario establecidas por la ciudad.

Además de consultar los lugares autorizados, los vendedores podrán interactuar con la plataforma en su idioma preferido y enviar reportes o comentarios directamente a las autoridades municipales desde sus teléfonos celulares.

Jason Greenwald, fundador y director ejecutivo de Live XYZ, señaló que la plataforma busca simplificar el cumplimiento de regulaciones que históricamente han sido difíciles de interpretar.

“Nos enorgullece extender nuestra experiencia en inteligencia territorial al espacio público para ayudar a los vendedores ambulantes a navegar regulaciones complejas mediante orientación clara basada en mapas”, indicó.

Capacitación en varios idiomas

Como parte del programa, el Proyecto de Vendedores Ambulantes (Street Vendor Project), del Urban Justice Center, desarrollará materiales educativos y visuales en varios idiomas para explicar los recientes cambios en las leyes de venta ambulante y el proceso para solicitar licencias.

La organización también ofrecerá talleres sobre alfabetización digital, mercadeo, cumplimiento normativo y acceso a financiamiento.

Para quienes aún no cuentan con licencia, se impartirá una serie de cinco talleres virtuales sobre otras oportunidades comerciales, incluyendo contratos de catering y concesiones con agencias municipales y mercados privados.

Además, los vendedores tendrán acceso a consultas individuales gratuitas.

“Estamos creando recursos culturalmente competentes para que los vendedores puedan entender y cumplir las leyes. Esta iniciativa acerca el gobierno a los pequeños negocios de nuestra ciudad”, afirmó Mohamed Attia, director gerente del Street Vendor Project

Inversión de $750,000

El Departamento de Servicios para Pequeños Negocios seleccionó a Live XYZ y al Street Vendor Project mediante un proceso de contratación basado en desafíos (“challenge-based procurement”), un modelo en el que la Ciudad busca soluciones innovadoras a problemas específicos.

Ambas organizaciones recibirán en conjunto 750,000 dólares para desarrollar e implementar el programa.

La iniciativa también complementará el trabajo de la recién creada Oficina de Servicios para Vendedores Ambulantes, establecida dentro de SBS para centralizar la asistencia y orientación a este sector.

Por su parte, Carina Kaufman-Gutierrez, directora ejecutiva de esta agencia municipal aseguró que la nueva aplicación reducirá el tiempo que los comerciantes dedican a interpretar regulaciones.

“Queremos que los vendedores pasen menos tiempo descifrando reglas y más tiempo administrando los negocios de los que dependen miles de neoyorquinos”, afirmó.



La ley y la calle

Sobre el papel, la reforma promete menos multas y más previsibilidad. En la calle, la experiencia de quienes venden a diario cuenta otra historia.

Por ejemplo, Mariana Barrios, una vendedora ecuatoriana de frutas frescas cortadas, es uno de los casos que ilustra esa distancia entre la letra de la ley y la práctica. A pesar del nuevo marco legal, asegura que los operativos policiales contra vendedores como ella no se han detenido. Y todavía es muy pronto para entender cómo la nueva aplicación la ayudará a sortear su suerte en las calles.

“Nosotras estamos muy lejos de que las leyes nos amparen. Nos ponen muchos problemas. Nosotros salimos todos los días con Dios a ver si tenemos suerte de que nos dejen tranquilos”, relató.

Su testimonio confirma lo que ya documentaban los operativos recientes de decomiso en El Bronx: para muchos vendedores de fruta, un rubro especialmente expuesto por las exigencias de refrigeración y empacado que impone la venta de frutas como mango y sandía cortadas.

Desde la otra orilla del debate, un comerciante colombiano dueño de un restaurante en Jackson Heights plantea una preocupación distinta, más cercana a la de las asociaciones de comercio formal. Aunque reconoce “como inmigrante” la necesidad económica que empuja a la venta ambulante, cuestiona la efectividad del nuevo marco regulatorio.

“Entiendo que muchas personas dependen de la venta ambulante para sobrevivir, pero hasta ahora no he visto que el nuevo marco regulatorio pueda contener el caos. Más bien la gente aquí en Queens la interpreta como que tiene carta blanca para ponerse donde quiera“, acotó.

En las calles:

2,000 nuevos permisos para la venta de alimentos y 2,100 licencias generales para vendedores cada año durante los próximos cinco años, autoriza la reforma. Lo cual significa la aprobación de un total de 20,500 permisos en este periodo de tiempo.

para la venta de alimentos y 2,100 licencias generales para vendedores cada año durante los próximos cinco años, autoriza la reforma. Lo cual significa la aprobación de un total de 20,500 permisos en este periodo de tiempo. 23,000 vendedores ambulantes están en las calles de la Gran Manzana.

96% de estos trabajadores son inmigrantes, el 30% de México y el 27% de Ecuador.

60% son de origen hispano

85% de estos comerciantes trabajan actualmente sin licencia.

96% de los “ambulantes” tienen en esta actividad su única fuente de ingresos para sobrevivir.

Fuente: Proyecto de Vendedores Ambulantes