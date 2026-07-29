¿Cuándo desechar el pollo cocido? Días exactos de conservación en refrigerador

Los brotes por parásitos e infecciones obligan a poner la lupa en la seguridad alimentaria y el manejo seguro de los alimentos en Estados Unidos. Y es que, en pleno brote de la diarrea explosiva causada por un parásito en lechuga cortada, vale la pena revisar si la forma como guardamos el pollo cocinado en el refrigerador es la correcta para evitar enfermedades.

El doctor en alimentos, Manuel Manzano, explica cómo este alimento, aunque esté cocinado y refrigerado, no está libre de contaminaciones bacterianas.

Lo primero que explica el experto es que, efectivamente, la cocción retarda el proceso de contaminación y de crecimiento bacteriano. Además, es importante cocinar bien el pollo para que se mantenga en buen estado.

Las 3 bacterias más peligrosas del pollo

Aunque esté cocinado, el pollo solo dura hasta 5 días en la nevera antes de que las bacterias vuelvan a reproducirse. Crédito: Shutterstock

El experto explica que la carne de pollo contiene al menos tres bacterias: Escherichia coli, Salmonella y Clostridium perfringens. Esta última es una bacteria que crece en ausencia de aire y que da problemas gastrointestinales gravísimos, muy asociada al consumo de pollo cocido.

El tiempo estimado del pollo fresco en el refrigerador es de dos días, máximo tres, por lo que la recomendación básica es congelarlo si no se va a usar en los dos días siguientes. “La congelación no es que desinfecte la carne; básicamente lo que hace es paralizar el crecimiento bacteriano”, agrega.

¿Cuánto dura realmente el pollo cocido en la nevera?

Una vez que cocinamos el pollo, en el refrigerador tiene un tiempo de duración de 5 días. Agrega que los estudios microbiológicos reconocen que no es recomendable consumirlo con más de 5 días posteriores a la cocción, guardándolo en el refrigerador.

La regla de oro: ¡Nunca laves el pollo!

Otra de las previsiones que se deben tomar a la hora de cocinar el pollo es que nunca se debe lavar. También es clave lavarse las manos antes y después de manipular el pollo para evitar la contaminación cruzada.

Temperatura clave para evitar riesgos

Para garantizar el buen estado del alimento en el refrigerador y que efectivamente dure casi 5 días, debe guardarse tras haber alcanzado una temperatura interna de 74 °C en el centro de la pieza durante su cocción.

Sobre la importancia de cocinar bien el pollo, tiene una razón: “porque la deshidratación que se consigue con estas temperaturas dificulta mucho que una colonia bacteriana se expanda y contamine toda la pieza”.

En caso de que la carne quede sonrosada o cruda, aumentan los riesgos de intoxicación a un nivel muy elevado para los grupos vulnerables, especialmente si hablamos de niños y ancianos.

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