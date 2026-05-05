Cómo usar vinagre de manzana para un pollo jugoso y lleno de sabor

El vinagre de manzana es un alimento funcional que puede ayudar a elevar el sabor y la jugosidad del pollo, en especial de la pechuga. Solo basta agregar un toque para que la carne se ablande y absorba con mayor facilidad todos los sabores.

Aunque cocinar pollo no requiere de una vasta experiencia, existen trucos funcionales, como el uso de este vinagre, que ayudan no solo a transformar la textura, sino a aportar interesantes beneficios nutricionales.

El vinagre de manzana es rico en enzimas, ácido acético, ácido málico, ácido tartárico, fibra y pectina, además de contener antioxidantes, sodio y potasio, de acuerdo con la Academia Española de Nutrición y Dietética.

Cristina Burgos, dietista-nutricionista, destaca que al vinagre se le atribuyen propiedades antiinflamatorias por su alto contenido en antioxidantes. “Gracias a las enzimas digestivas que contiene, aunque, en realidad una persona sana, segrega suficiente ácido en el estómago para la digestión normal de los alimentos”.

Cómo utilizarlo en tus cocciones

Puedes integrar este ingrediente de diversas formas para mejorar tus platos: Se pueden usar para “freir” el pollo lo que ayuda a que no solo quede tierno, que no se pegue en la sartén y que el pollo mantenga sus propiedades nutricionales y conserve sus jugos internos. Al agregar un chorrito a la sartén, el ácido acético facilita la cocción y ablanda las fibras de la carne, permitiendo que conserve su jugosidad.

Cuando se hace pollo al horno, el vinagre de manzana crea una barrera que evita la deshidratación excesiva, garantizando un resultado tierno y sabroso en cada bocado.

Mientras que cuando se agrega de aderezos y marinados, solo basta incluirlo en tus condimentos previos, el ácido es absorbido por las fibras, logrando una textura mucho más suave antes de tocar el fuego.

Riesgos del consumo excesivo de vinagre de manzana

El vinagre de manzana es un aliado en la cocina y durante siglos se ha utilizado como ingrediente para salsas y aderezos, para darle sabor a las preparaciones, sin embargo, se recomienda no consumirlo en exceso para evitar riesgos en la salud.

Un consumo en exceso de este alimento puede generar problemas gástricos como nauseas, dolores estomacales o acidez. Mientras que varios estudios han confirmado que cuando se consume en exceso de manera regular, puede afectar los niveles de potasio porque puede tener consecuencias adversas para las personas que sufren de hipopotasemia. También hay riesgos del desarrollo de osteoporosis.

Sigue leyendo:

.5 beneficios comprobados del vinagre de manzana

.Mejora la digestión y previene la hinchazón: beneficios del vinagre de manzana antes de la comida

.El orden de los factores sí altera el bizcocho: secretos de la gastronomía científica

