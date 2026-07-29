Jared Leto es acusado de agresión sexual a través de un documental

El actor y músico Jared Leto vuelve a estar en el ojo de todos tras el anuncio de un documental de la BBC en el que varias mujeres lo acusan de conducta sexual inadecuada. El documental, titulado “Jared Leto: Hollywood’s Dark Secret”, será emitido este miércoles a través de la cadena televisiva.

Según las declaraciones de las víctimas consultadas para el documental, estas situaciones ocurrieron entre el 2002 y 2016, período de tiempo en el que ellas eran adolescentes y el actor tenía entre 30 y 40 años.

Según informa “Variety”, el documental reunió a 10 mujeres; nueve de ellas nunca habían hablado sobre las agresiones. Todas las víctimas cuentan en el documental sus historias, una de ellas asegura que Leto, quien es ganador del Premio Oscar, la agredió cuando ella tenía 17 años.

En otra de las denuncias se explica que Leto la amenazó con agredirla sexualmente cuando ella tenía solo 19 años. Ninguna de las acusaciones coincide entre sí, lo que demuestra que el actor y músico tenía diferentes formas de acosar a las mujeres.

En “Jared Leto: Hollywood’s Dark Secret”, una de las mujeres que participaron explicó que Leto le hacía llamadas telefónicas repetidamente cuando ella tenía 16 años. En algunas de las llamadas le sugirió que tuvieran relaciones sexuales.

La BBC también explicó que, para hacer este documental, “varios de los testimonios de las mujeres con amigos y familiares a quienes se les contó sobre los encuentros con Leto en aquel momento”.

Además de los testimonios de las víctimas, “Jared Leto: Hollywood’s Dark Secret” también agregó declaraciones de dos hombres que trabajaron con Thirty Seconds to Mars, la banda musical de Jared Leto. Estas personas contaron que Leto solía relacionarse con mujeres menores de edad.

La primera denuncia que recibió Jared Leto

Aunque este nuevo documental de la BBC reúne a 10 víctimas, esta no es la primera vez que Jared Leto recibe este tipo de acusaciones.

La primera vez que fue denunciado fue en el 2025, cuando la revista “Air Mail” hizo una publicación en la que también reunió el testimonio de varias mujeres. En esa publicación del año pasado, se acusaba al actor y músico de hacer preguntas de índole sexual a una niña de 16 años, de salir desnudo frente a una joven de 17. También se dijo que alguna vez se exhibió y masturbó frente a una joven de 18 años.

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