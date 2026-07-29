Popularidad de Trump cae al 34% e iguala su mínimo histórico, según encuesta

La popularidad del presidente Donald Trump cayó al 34%, igualando el nivel más bajo de toda su trayectoria en la Casa Blanca, según una encuesta de CNN publicada este miércoles, que refleja un creciente malestar ciudadano por el conflicto con Irán y el aumento de los precios de los combustibles y los alimentos.

Ese porcentaje de aprobación coincide con el registrado al final de su primer mandato (2017-2021), tras el asalto al Capitolio ocurrido después de las elecciones presidenciales de 2020.

El estudio, realizado entre 1,225 adultos, también revela además que el 73% de los estadounidenses considera que Trump no ha centrado su gestión en los problemas más importantes del país.

En contraste, apenas un 27% opina que el presidente ha dedicado sus esfuerzos a las prioridades que más preocupan a la población.

El deterioro de la imagen del mandatario también comienza a reflejarse entre sus propios simpatizantes. El respaldo de los votantes republicanos descendió al 78%, el nivel más bajo registrado para Trump dentro de su partido, mientras que solo el 19% asegura afrontar con entusiasmo el resto de su segundo y último mandato, frente al 38% que expresaba ese sentimiento durante la primavera.

La guerra con Irán, el mayor peso

Los resultados del sondeo apuntan a que la guerra con Irán es uno de los factores que más pesa sobre la percepción pública. Solo el 28% aprueba la forma en que Trump ha manejado el conflicto, que permanece sin una salida diplomática clara y ha generado diferencias con aliados tradicionales de Washington.

La economía también figura entre las principales preocupaciones de los encuestados. Apenas el 25% respalda la gestión presidencial frente a la inflación y solo el 21% aprueba las medidas relacionadas con el precio de la gasolina.

El aumento del costo de los combustibles continúa afectando a una amplia mayoría de la población. El 74% de los consultados afirmó que el alza de la gasolina le ha ocasionado al menos algunas dificultades, mientras que menos de una cuarta parte considera que Trump cuenta con un plan para afrontar esa situación.

En la misma línea, el 71% cree que el presidente no ha hecho lo suficiente para reducir el precio de los productos de uso cotidiano, una percepción que ha aumentado respecto al año anterior.

La encuesta también refleja un deterioro en la imagen internacional del mandatario. El 62% de los estadounidenses considera que Trump no ha demostrado ser un líder mundial eficaz, un aumento frente al 54% registrado al inicio de su segundo mandato en enero de 2025.