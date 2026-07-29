Pronóstico del clima en Nueva York para este miércoles 29 de julio

¿En qué deberías basarte para elegir tu atuendo para salir por las calles de Nueva York este miércoles? La predicción del clima para los neoyorquinos en las siguientes horas marca unas temperaturas que oscilarán entre los 79 grados Fahrenheit (26ºC) de máxima y los 66 grados Fahrenheit (19ºC) de mínima. Además, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” que tú mismo vas a percibir rondará los 82ºF (28ºC) de máxima y 82ºF (28ºC) de mínima.

¿Debería de coger paraguas? Sin duda, ésta puede ser tu próxima pregunta y también contamos con respuesta para ti. Según el pronóstico, la posibilidad de precipitaciones es del 98% durante el día y del 84% durante la noche. La nubosidad, por su lado, será del 54% en el transcurso del día y del 44% durante la noche.

Las ráfagas de viento alcanzarán de máximo los 8.08 mph en el día y los 6.84 mph en la noche, por lo que se recomienda llevar ropa adecuada. En esta época del año, el amanecer será a las 05:49 h, mientras que el crepúsculo lo tendremos a las 20:15 h. En total habrá 14 horas de sol a lo largo del día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

En cuanto al clima de mañana en la ciudad de Nueva York se esperan más nubes que claros con lloviznas generalizadas. Las temperaturas se moverán entre los 66 y los 75 grados Fahrenheit (19 y 24ºC). Las probabilidades de lluvia serán de 84% por la mañana, 25% por la tarde y 84% por la noche.

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El clima en Nueva York

Nueva York ofrece un clima principalmente húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos calurosos. Las lluvias son frecuentes durante todo el año, con tormentas durante el verano y nevadas en invierno. La proximidad de la costa del Atlántico contribuye a suavizar los cambios extremos de temperatura. Los meses más fríos son diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy contrastados según la región y la época del año. Por ejemplo, en la Costa Este, los climas dominantes son el húmedo subtropical de la zona sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos con altas temperaturas y húmedos e inviernos frescos con precipitaciones abundantes en zonas litorales, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año que se transforman en en invierno y fuertes tormentas en los meses de verano.

En la región oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos templados en el frío y veranos extremadamente calurosos e inviernos templados en el cálido. Los dos tienen pocas posibilidades de precipitaciones durante el año. El clima mediterráneo se encuentra en la zona de costa del la región oeste y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.