Titán: el sabor del norte de México encuentra un nuevo hogar en Brooklyn

En una ciudad donde la oferta gastronómica mexicana no deja de crecer, Titán llega con una propuesta distinta: contar la historia del norte de México desde la memoria, la tradición y la hospitalidad. El nuevo restaurante, ubicado en el histórico edificio de 1824 en el número 5 de Front Street, bajo el Puente de Brooklyn, no pretende reinventar la cocina mexicana, sino profundizar en una región que pocas veces ocupa el protagonismo en Nueva York.

Al frente del proyecto está el chef Alan Delgado, reconocido por la Guía Michelin por Los Burritos Juárez y exintegrante del equipo de Oxomoco. Junto a la reconocida mixóloga Ivy Mix y los socios Julian Brizzi y Lauren Broder, Delgado presenta un restaurante donde cada platillo refleja tanto su historia personal como la riqueza culinaria del norte del país.

El chef Alan Delgado, reconocido por la Guía Michelin, junto a la reconocida mixóloga Ivy Mix./Foto:Bobby Gallagher

“Hay algo que siempre se ha quedado conmigo: en nuestra mesa siempre había lugar para una persona más. Mi mamá era una cocinera increíble y sus guisos son algunos de los recuerdos gastronómicos más fuertes que tengo. La comida en sí era importante, pero aún más importante era la sensación que generaba: confort, generosidad y la capacidad de reunir a las personas. Eso es algo que quise llevar a Titán. No se trata de recrear exactamente aquellos platillos, sino de transmitir ese mismo sentido de hogar y hospitalidad a través de la comida que servimos”, asegura.

Ese espíritu se refleja en un menú diseñado para compartir y descubrir. Las botanas incluyen guacamole, ostiones con mantequilla de tuétano y aceite de morita, así como mariscos en forma de un trío de aguachiles. La oferta continúa con tacos preparados tanto en tortilla de harina como de maíz, cortes de carne, pulpo frito, pescado, cerdo braseado en chile colorado y una selección de postres clásicos como tres leches, pan de nuez y sopapillas.

Aunque el restaurante está profundamente arraigado en las tradiciones culinarias del norte de México, Delgado busca ampliar la conversación sobre la diversidad gastronómica del país vecino.

“Espero que la gente descubra que la cocina del norte de México es reconfortante, llena de carácter y de historia. Es la comida con la que crecí y me siento muy agradecido de tener la oportunidad de compartir esa parte de mi hogar con Nueva York”, recalca sobre su menú.

El trío de aguachile es uno de los platillos insignia del lugar. Foto: Shannon Sturgis

Lejos de presentar una visión estática de esa cocina, Titán nace como un proyecto en constante evolución. Delgado continúa recorriendo distintas regiones del norte mexicano para conocer cocineros, productores y recetas que enriquecen su propuesta.

“Creo que Titán representa una nueva etapa en la que estoy dedicando más tiempo a explorar lo que significa ser norteño. Quiero viajar más por el norte de México, aprender de las personas que mantienen vivas estas tradiciones y comprender mejor cómo nuestra gastronomía y nuestra cultura se conectan, no solo en la región norte, sino con el resto del país. Cuanto más aprendo, más me doy cuenta de que todos estamos conectados. Titán es mi manera de compartir ese recorrido”, asegura.

Esa filosofía también queda plasmada en algunos de los platillos insignia. Los ostiones con mantequilla de tuétano o el New York Strip con salsa de chiles secos muestran cómo ingredientes tradicionales dialogan con técnicas contemporáneas y la experiencia profesional del chef.

Los comensales no se pueden ir sin probar los ostiones con mantequilla de tuétano. Foto: Shannon Sturgis

“Son platillos inspirados en la tradición, pero moldeados por los lugares donde he trabajado, las personas con las que he cocinado y las experiencias que he vivido a lo largo del camino. De eso trata Titán”, dice el chef.

Los tragos y decoración complementan

El programa de bebidas, dirigido por Ivy Mix, explora ingredientes mexicanos poco comunes mediante cocteles elaborados con destilados regionales como bacanora, sotol y rones mexicanos, además de reinterpretaciones de clásicos como la margarita y las micheladas preparadas con sangritas de temporada.

El diseño interior también contribuye a la narrativa. El restaurante toma su nombre de la calle Titán, en Ciudad Juárez, donde creció la familia del chef. El espacio conserva el carácter histórico del edificio, mientras incorpora muros con acabado de cal, madera, terracota, azulejos artesanales y abundante vegetación que evocan los paisajes del norte de México. La terraza, ubicada literalmente bajo el Puente de Brooklyn, ofrece una de las vistas más singulares de Dumbo.

La oferta coctelera de Ivy Mix explora ingredientes poco convencionales. Foto: Shannon Sturgis

Sin embargo, Delgado insiste en que el verdadero objetivo nunca fue construir un escenario espectacular, sino un lugar donde la gente quiera quedarse.

“Al final del día, todo comienza con la sencillez. Queríamos crear un espacio cálido y acogedor donde la gente se sintiera cómoda. La comida, las bebidas y el diseño reflejan esa misma idea. Más que cualquier otra cosa, queremos que nuestros invitados sientan que están sentados en nuestra casa”, concluye el chef Delgado.

Con una ubicación privilegiada en el vecindario de Dumbo, el restaurante utiliza el terracota y la madera en su decoración. Foto: Shannon Sturgis

Titán está ubicado en el 5 Front St, Brooklyn, NY 1120. Para más información y reservas, visite: www.titan-nyc.com.