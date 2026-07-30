Autos aplastados tras derrumbe de edificio en construcción en El Bronx, Nueva York

Un edificio desocupado de cuatro plantas que estaba en construcción se derrumbó esta mañana en Mount Vernon (El Bronx, NYC), aplastando vehículos estacionados en la calle.

Milagrosamente no hubo heridos y no está claro el motivo del colapso estructural. El suceso ocurrió cerca de las 9:30 a.m. del jueves en el edificio situado en 16 North Bond St, entre Mount Vernon Av y Oak St. Como medida de precaución se evacuaron los estructuras colindantes, situadas en los números 14 y 18 de North Bond St. También se cortó el suministro eléctrico en la zona afectada por motivos de seguridad y el tráfico vial en la zona está afectado.

Tres personas se encontraban trabajando en la parte trasera del edificio en ese momento, pero ninguna resultó herida, destacó News 12. Según las autoridades, las labores de limpieza y la remoción de escombros ya están en marcha.

El propietario del inmueble había obtenido permisos a finales del año pasado para realizar obras estructurales. Los trabajadores habían comenzado a colocar puntales para estabilizar la estructura cuando se produjo el derrumbe, indicó ABC News.

A principios de este mes un hundimiento obligó a evacuar la ex torre Pfizer que está siendo convertida en miles de apartamentos, evitando una tragedia en Midtown Manhattan (NYC).

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