Luego de 4 años, atrapan y procesan a hombre por asesinato a sangre fría en NY

Faltaban solamente 9 minutos para que comenzara el año 2022, cuando Shawn McLaurin presuntamente accionó una pistola 9 mm y mató de siete disparos a Shawn Jefferson frente a su propia casa, en White Plains.

La víctima, quien recibió tiros en el pecho y el torso, fue trasladada de emergencia al White Plains Hospital, donde fue declarada muerta a las 12:29 horas del Año Nuevo 2022.

El caso permaneció sin resolverse durante más de cuatro años hasta que una investigación conjunta de la Unidad de Casos Sin Resolver (Cold Case Bureau), la Policía de White Plains y el Grupo de Trabajo Safe Streets del FBI permitió identificar y detener al sospechoso, indicó la fiscal de Distrito de Westchester, Susan Cacace.

Autoridades informaron que McLaurin fue arrestado el 12 de julio pasado y compareció esta semana ante la Corte del Condado de Westchester, donde se declaró inocente de los cargos de asesinato en segundo grado y posesión criminal de arma en segundo grado. Sin embargo, permanece detenido y sin derecho a fianza.

La Fiscalía del Condado de Westchester anunció la acusación formal contra Shawn McLaurin, de 43 años y residente de Yonkers, por el asesinato ocurrido el 31 de diciembre de 2021 de Shawn Jefferson, de 49 años.

Según la acusación, Jefferson se encontraba sentado en su vehículo frente a su domicilio, cerca de North Kensico Avenue, cuando presuntamente fue atacado tras una riña. Los fiscales sostienen que tras recibir seis disparos por parte del presunto agresor, salió del auto y se arrastró para pedir ayuda, pero el victimario lo remató de un tiro más.

La próxima audiencia del acusado está programada para el 28 de octubre de 2026. El indiciado, Shawn McLaurin, es considerado inocente hasta que se pruebe lo contrario y se dicte sentencia.

Casos similares recientes en NY

Uno de los casos más relevantes ocurrió en noviembre de 2025, cuando autoridades del condado de Suffolk identificaron al responsable del asesinato de Ann Lustig, una mujer de 69 años asesinada en Long Island en 1997. El caso permaneció sin resolver durante casi 29 años hasta que nuevas pruebas de ADN permitieron vincular al sospechoso con la escena del crimen. Aunque el presunto homicida había fallecido en 2014, las autoridades lograron esclarecer el caso y ofrecer respuestas a la familia de la víctima.

Otro ejemplo se registró en enero de 2026, cuando fiscales de Queens acusaron a José Velásquez por el asesinato de una mujer hallada estrangulada en un motel de Astoria en 1998. La víctima, cuyo nombre aún no ha sido revelado, permaneció casi tres décadas sin que se le hiciera justicia hasta que una nueva ronda de análisis genéticos permitió relacionar al acusado con la escena del crimen y reactivar una investigación que parecía condenada al archivo.

También en 2025, el FBI y fiscales de Long Island presentaron cargos contra Richard Bilodeau por el homicidio de Theresa Fusco, una adolescente de 16 años asesinada en 1984. El caso había provocado incluso condenas erróneas contra tres personas inocentes. Más de 40 años después, pruebas avanzadas de ADN identificaron a un nuevo sospechoso y reabrieron el expediente.

En marzo de 2026, otro caso histórico llegó a los tribunales cuando Joseph Martínez fue sentenciado por la violación y asesinato de Minerliz Soriano, una niña de 13 años cuyo cuerpo fue encontrado en El Bronx en 1999. La condena llegó 27 años después de los hechos gracias a nuevas evidencias forenses y al trabajo conjunto de investigadores especializados.

Incluso cuando no se logra identificar al responsable, los avances forenses han permitido devolver la identidad a víctimas desconocidas. En abril de 2024, el NYPD anunció la identificación de Patricia Kathleen McGlone, conocida durante más de dos décadas como la “Midtown Jane Doe”. Sus restos fueron encontrados en Manhattan y la genealogía genética permitió finalmente conocer quién era, abriendo una nueva etapa en la investigación para localizar a su homicida.

La resolución de homicidios antiguos ha cobrado relevancia en Nueva York gracias a la creación y fortalecimiento de unidades especializadas en “cold cases”. En septiembre de 2024, la Fiscalía del Condado de Suffolk anunció la creación de una unidad dedicada a revisar cerca de 300 homicidios sin resolver ocurridos desde 1965, utilizando técnicas modernas de ADN y genealogía genética para reabrir investigaciones estancadas.