Nueva York: pronóstico del tiempo para este jueves 30 de julio

¿Cómo vestirte para salir a las calles de Nueva York este jueves? El pronóstico del tiempo para los neoyorquinos en las siguientes horas marca unas temperaturas que fluctuarán entre los 77 grados Fahrenheit (25ºC) de máxima y los 66 grados Fahrenheit (19ºC) de mínima. Por otra parte, la sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada será de 79ºF (26ºC) de máxima y 79ºF (26ºC) de mínima.

La probabilidad de precipitaciones es del 87% durante el día y del 49% a lo largo de la noche, mientras que tendremos una nubosidad del 44% en el transcurso del día y del 14% tras la caída del Sol.

Las ráfagas de viento alcanzarán de máximo los 9.32 mph en el día y los 3.73 mph en la noche, por lo que se recomienda llevar ropa ligera. En esta época del año, el amanecer se producirá a las 05:50 h, mientras que el atardecer lo tendremos a las 20:14 h. En total habrá 14 horas de sol durante el día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

El clima en Nueva York mañana tendremos nubes y claros con baja probabilidad de que haya precipitaciones. Las temperaturas tendrán una variación entre los 70 y los 82 grados Fahrenheit (21 y 28 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 25% por la mañana, 18% por la tarde y 25% por la noche.

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El clima en Nueva York

El clima de la Gran Manzana es un clima húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos calurosos. Las lluvias son constantes durante todo el año, con tormentas en verano y nevadas en invierno. La proximidad de la costa atlántica contribuye a suavizar las variaciones extremas de temperatura. Los meses más fríos son diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy distintos según la región y la época del año. Por ejemplo, en la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical del sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

El noreste estadounidense cuenta con un clima continental húmedo con lluvias comunes durante todo el año, que se vuelven tormentas en verano y nieve en invierno. El sureste de Estados Unidos tiene un clima húmedo subtropical con veranos cálidos, inviernos frescos y muchas lluvias.

En la región oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos templados y veranos extremadamente calurosos e inviernos suaves. Los dos tienen pocas posibilidades de precipitaciones durante el año. El clima mediterráneo se encuentra en la zona costera del oeste estadounidense y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.