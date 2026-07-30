Organizaciones latinas lanzan iniciativa para educar y movilizar a votantes de cara a 2026

Cuatro organizaciones cívicas latinas anunciaron este jueves la creación de la 2026 Latino Civic Engagement Coalition, una alianza no partidista que busca educar, registrar y movilizar a millones de votantes hispanos de cara a las elecciones de 2026 y con una estrategia que se extenderá hasta 2028.

La coalición está integrada por UnidosUS, LULAC Institute, Inc., Mi Familia En Acción y Latino Victory Foundation. Las organizaciones coordinarán por primera vez una estrategia conjunta para contactar directamente a más de 5 millones de votantes latinos y registrar a 250,000 nuevos electores.

El plan contempla ademásrealizar 3.5 millones de visitas puerta a puerta y conversaciones individuales, así como aumentar en al menos 5% la participación electoral latina.

La iniciativa tendrá presencia en más de 40 estados, con inversiones importantes en Arizona, California, Colorado, Florida, Nevada, Nuevo México, Ohio, Pensilvania y Texas.

Las organizaciones sostienen que el esfuerzo busca cambiar la forma en que se aborda la participación electoral de los latinos, con acciones durante todo el año y no únicamente durante los meses previos a cada elección.

Con 36.2 millones de latinos habilitados para votar,la coalición considera que este electorado tendrá un papel determinante en 2026, cuando estarán en juego escaños de la Cámara de Representantes y el Senado, además de numerosos cargos estatales y locales.

Papel clave

Según los datos presentados por las organizaciones, los latinos representan el 20% de la población estadounidense, con más de 68 millones de personas. Ocho de cada 10 latinos son ciudadanos estadounidenses y más de un millón de ciudadanos hispanos cumplen 18 años cada año.

“Pese a su papel clave en estas elecciones, la mayoría de los votantes latinos no ha escuchado de ningún candidato o partido sobre las elecciones de medio mandato”, afirmó Janet Murguía, presidenta y directora ejecutiva de UnidosUS.

Murguía citó una encuesta reciente de UnidosUS según la cual el 53% de los votantes hispanos que participaron en las primarias de Texas afirmó no haber sido contactado.

Juan Proaño, director ejecutivo de LULAC Institute, sostuvo que la participación latina constituye un elemento central de la democracia estadounidense.

El plan también contempla abordar asuntos que las organizaciones identifican como prioritarios para las comunidades latinas, entre ellos la asequibilidad y otros problemas que afectan la vida cotidiana, además de informar a los ciudadanos sobre su derecho al voto.

Barreras para el voto

Héctor Sánchez Barba, presidente y director ejecutivo de Mi Familia En Acción, señaló que todavía existen barreras que dificultan la participación de votantes latinos elegibles. Según afirmó, la coalición pretende responder mediante el registro electoral, la educación y el contacto permanente con las comunidades.

Por su parte, Katharine Pichardo, presidenta y directora ejecutiva de Latino Victory Foundation, destacó la importancia de mantener el contacto con los votantes durante todo el año y conocer los asuntos que consideran prioritarios.

En conjunto, los latinos generan alrededor de 4.1 billones de dólares en producción económica, según las cifras divulgadas por la coalición, que también los ubican como el segundo grupo electoral más grande del país y el de mayor crecimiento.