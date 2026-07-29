Los inmigrantes indocumentados en EE.UU. alcanzaron un récord de 15,8 millones: informe

La población de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos alcanzó los 15,8 millones de personas a mediados de 2024, un incremento de casi cinco millones respecto a los niveles registrados durante la década anterior, según un estudio divulgado este miércoles por el Instituto de Política Migratoria (MPI).

El informe señala que, tras mantenerse durante años en torno a los 11 millones, la cifra aumentó impulsada por el incremento de los cruces en la frontera entre Estados Unidos y México.

También lo acredita a varios programas implementados durante la Administración del expresidente Joe Biden para gestionar la llegada de migrantes y reducir la presión en la frontera.

Sin embargo, los autores del estudio consideran que esa tendencia podría haber comenzado a cambiar desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.

De acuerdo con los investigadores Ariel G. Ruiz Soto, Julia Gelatt y Van Hook, la reducción de la actividad fronteriza desde 2025, junto con la política migratoria más restrictiva impulsada por el actual Gobierno, apunta a que la población indocumentada se habría estabilizado o incluso empezado a disminuir.

“Si la administración logra aumentar considerablemente las deportaciones y si las entradas en la frontera se mantienen en sus niveles notablemente bajos, la población de inmigrantes indocumentados podría comenzar a disminuir en 2026 y más allá”, indicaron los expertos en un comunicado difundido junto al estudio.

Más diversidad

El análisis también muestra cambios importantes en el origen de la población migrante en situación irregular.

Los mexicanos continuaron siendo el grupo más numeroso, aunque su peso relativo siguió descendiendo. En 2024 representaban el 35 % del total, frente al 49 % registrado en 2019 y al 62 % de 2010.

En contraste, la inmigración irregular procedente de Centroamérica creció con fuerza entre 2019 y 2024. El estudio calcula que la población originaria de esa región aumentó en 2,3 millones de personas, principalmente por el incremento de llegadas desde Honduras y Guatemala.

La investigación también identifica un aumento de la migración irregular desde Suramérica, con 1,3 millones de personas adicionales en ese mismo período. El crecimiento estuvo encabezado por migrantes procedentes de Venezuela, Colombia, Ecuador y Brasil.

Con información de EFE.

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