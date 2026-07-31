Nueva York: el tiempo para hoy viernes 31 de julio

¿Qué ropa deberías usar para salir por las calles de Nueva York este viernes? El pronóstico del clima para los neoyorquinos en el día de hoy marca unas temperaturas que oscilarán entre los 84 grados Fahrenheit (29ºC) de máxima y los 70 grados Fahrenheit (21ºC) de mínima. Además, la sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada será de 95ºF (35ºC) de máxima y 95ºF (35ºC) de mínima.

¿Y la lluvia, qué? Ésta puede ser tu siguiente duda y también tenemos respuesta para ti. Según la última información disponible, la posibilidad de precipitaciones es del 25% durante el día y del 5% a lo largo de la noche. La nubosidad, por su parte, será del 12% en el transcurso del día y del 13% durante la noche.

Además, se esperan vientos que alcanzarán un máximo de 2.49 mph durante la primera mitad del día y los 2.49 mph durante la noche, por lo que se recomienda llevar ropa adecuada. En esta época del año, el amanecer dará comienzo a las 05:51 h, mientras que el crepúsculo lo tendremos a las 20:13 h. En total habrá 14 horas de sol durante el día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

En cuanto al clima en Nueva York mañana tendremos nubes y claros. Las temperaturas tendrán una variación entre los 70 y los 86 grados Fahrenheit (21 y 30ºC). Las probabilidades de lluvia serán de 5% por la mañana, 22% por la tarde y 5% por la noche.

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El clima en Nueva York

Nueva York cuenta con un clima húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos cálidos. Las lluvias son comunes durante todo el año, con tormentas en verano y nevadas en invierno. La proximidad del océano Atlántico ayuda a suavizar los cambios extremos de temperatura. Los meses más fríos son diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy distintos según la región y la época del año. Por ejemplo, en la Costa Este, los climas que predominan son el húmedo subtropical de la zona sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos calurosos y con mucha humedad e inviernos frescos con precipitaciones elevadas en zonas litorales, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año que se transforman en en invierno y fuertes tormentas en los meses de verano.

En el lado oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos templados en el frío y veranos muy e inviernos templados en el cálido. Tanto uno como otro tienen poca probabilidad de precipitaciones dada su condición seca. El clima mediterráneo se encuentra en la zona costera del oeste estadounidense, con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.