Benjamin Mendy vendió su réplica del trofeo de la Copa del Mundo por una gran suma de dinero

El lateral francés, Benjamin Mendy, vendió la réplica oficial del trofeo de la Copa del Mundo que ganó con Francia en Rusia 2018 por $62,200 dólares en una subasta internacional.

La venta se realizó a través de la casa estadounidense Goldin, una empresa especializada en artículos de colección deportiva.

El trofeo, una réplica entregada a los campeones del mundo, se adjudicó por $62,200 dólares tras una puja marcada por el interés de coleccionistas y aficionados.

De acuerdo con Sportune, la pieza mide cerca de 38 centímetros de alto, 15 de ancho y 10 de profundidad, y formaba parte de la colección personal del futbolista.

El objeto incluye una inscripción conmemorativa del título obtenido por Francia en 2018 y presentaba una fisura en la base, además de algunas marcas de uso, según detallaron. La autenticidad de la réplica quedó respaldada por un certificado firmado por el propio Mendy, documento que acompañó el lote subastado.

? La story Snapchat de Benjamin Mendy ?? après la vente de sa réplique de la Coupe du monde. ??



?? « Mais c’est ma coupe ou c votre coupe ? Au fait elle est à moi, C MA COUPE.



J’EN FAIS CE QUE JE VEUX.



Et si ya draaa jsuis tjr dispo.



Et en plus elle prenez trop de place? pic.twitter.com/ECgNMxz0Af — MATHIS FOOTBALL (@mathis_football) August 1, 2026

Objetos de mucho interés

La subasta se celebró en el marco de la “Global Football Auction Part 2”, un evento que reunió objetos vinculados a grandes figuras del fútbol internacional como Lamine Yamal, Pelé y Lionel Messi, indicó L’Equipe. La puja por la pieza de Mendy se cerró el 25 de julio, poco después de la consagración de España en la Copa del Mundo 2026.

El recorrido de Benjamin Mendy en el fútbol europeo ha estado marcado tanto por éxitos deportivos como por situaciones por fuera del campo de juego. Formado en el Le Havre, el defensor pasó por el Olympique de Marsella y el Mónaco antes de convertirse, en 2017, en el defensor más caro del mundo tras su traspaso al Manchester City por 58 millones de euros. Entre 2017 y 2023 sumó diez partidos con la selección francesa, incluyendo su participación en el Mundial de Rusia.

En 2021, el nombre de Mendy quedó asociado a un proceso judicial en el Reino Unido, donde enfrentó acusaciones de violación y tentativa de violación que lo alejaron de las canchas durante dos años e incluyeron un paso por prisión. Finalmente, fue declarado no culpable en julio de 2023. Tras su absolución, intentó relanzar su carrera en el Lorient y el Zurich, aunque sin continuidad.

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