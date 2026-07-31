El Real Madrid decide ceder a Franco Mastantuono

El Real Madrid ya tomó su decisión sobre el argentino Franco Mastantuono. Según reveló el periodista Fabrizio Romano, el equipo merengue determinó que el mediapunta de 18 años salga cedido a préstamo durante el próximo curso para sumar minutos.

??? Franco Mastantuono will leave Real Madrid on loan, decision confirmed on club side as reported over recent weeks.



Real didn’t include Franco in the squad for this weekend as he has to leave on loan.



Club indicate preference for European loan over River Plate return. ?? pic.twitter.com/OQx9oEANDc — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 31, 2026

Pese a que la directiva de River Plate mantenía la expectativa de repatriar al futbolista e incluso planteaba la compra de un porcentaje de su pase, la planificación de la cúpula madrileña pasa por situarlo en una liga del Viejo Continente.

El atacante no figuró en la convocatoria para el amistoso de este sábado ante la Fiorentina, a pesar de haber sumado titularidades y un gol frente al Leganés durante la pretemporada.

El recorrido del joven talento en la capital española fue de mayor a menor intensidad tras su traspaso por 45 millones de euros más impuestos. Aunque gozó de protagonismo inicial bajo la dirección de Xabi Alonso, su presencia disminuyó progresivamente durante la etapa de Álvaro Arbeloa al frente del banquillo.

En su primer año en España, el mediapunta registró un balance de tres anotaciones y una asistencia en 35 compromisos oficiales, tras haber despuntado en River Plate con diez goles en 64 partidos.

Con el retorno de José Mourinho a la dirección técnica del Real Madrid y la reestructuración del plantel para la nueva campaña, la directiva considera que un préstamo resulta la vía más adecuada para que el jugador recupere confianza y minutos de juego antes de reincorporarse a la disciplina del club.

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