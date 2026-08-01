Diomandé queda afuera de amistoso a la espera del fichaje entre Real Madrid y Leipzig

El RB Leipzig no incluyó a Yan Diomande para un partido amistoso contra el Verl, lo que ha sido interpretado como un signo más de su fichaje por el Real Madrid.

De acuerdo a los reportes, Diomande se quedó fuera del equipo y el africano sigue a la espera de las negociaciones para marcharse al Real Madrid e incorporarse al equipo de José Mourinho.

La marcha de Diomande es un secreto a voces desde hace días, mientras los clubes avanzaban presuntamente en la negociación de las modalidades del traspaso.

Según informaciones de prensa, el Leipzig rechazó una primera oferta de 100 millones de euros, ante lo que el equipo blanco habría presentado una oferta mejorada estimada entre $155 y $120 millones de euros.

?? Yan Diomande did NOT play today’s friendly match and he will NOT even travel to Austria for pre-season camp with RB Leipzig.



His move to Real Madrid, closed since last Saturday just waiting for club’s green light as soon as they line up replacement. ??? pic.twitter.com/7nziFnn5dh — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 1, 2026

El Paris Saint Germain estuvo también cerca de fichar al extremo marfileño de 19 años, pero se salió de las negociaciones luego de las exigencias económicas que tenía tanto el club como el propio jugador.

Real Madrid a la espera de confirmar el fichaje de Diomande y Rodri

El Real Madrid sigue intentando finiquitar el fichaje de Diomande, al mismo tiempo que trabaja para fichar a Rodri, el mediocampista y ganador del Balón de Oro del Mundial 2026 con España.

Según los reportes, Rodri ha dado su aprobación para llegar a los merengues y resta la negociación entre el club español y el Manchester City.

Por su parte, Diomande se ha quedado entrenando en solitario y no se incorporó a los primeros entrenamientos del Leipzig en Alemania. Esto último ha sido interpretado como una señal de que el Leipzig quiere evitar una lesión de última hora que podría dañar la operación millonaria.

El Real Madrid ha fichado hasta la fecha a Ibrahima Konaté, Marc Cucurella, Bernardo Silva, Demzel Dumfries, Carlos Espí y sigue a la espera de más fichajes antes del comienzo de temporada.

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