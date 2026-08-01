Nueva York: pronóstico del tiempo para este sábado 1 de agosto

¿Tienes aún que elegir tu atuendo para salir por las calles de Nueva York este sábado? El pronóstico del tiempo para los neoyorquinos en el día de hoy marca unas temperaturas que fluctuarán entre los 84 grados Fahrenheit (29ºC) de máxima y los 73 grados Fahrenheit (23ºC) de mínima. Junto a esto, la sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada será de 99ºF (37ºC) de máxima y 99ºF (37ºC) de mínima.

La probabilidad de que se produzcan precipitaciones es del 2% durante el día y del 9% a lo largo de la noche, mientras que la nubosidad será del 13% durante el día y del 13% durante la noche.

Además, se esperan ráfagas de viento que alcanzarán un máximo de 3.73 mph durante la primera mitad del día y los 4.35 mph durante la noche, por lo que se recomienda llevar ropa ligera. En esta época del año, el amanecer se producirá a las 05:52 h, mientras que el crepúsculo ocurrirá a las 20:12 h. En total habrá 14 horas de sol a lo largo del día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

En cuanto al clima de mañana en la ciudad de Nueva York se prevén más nubes que claros con escasa probabilidad de precipitaciones. Las temperaturas se moverán entre los 72 y los 82 grados Fahrenheit (22 y 28 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 25% por la mañana, 96% por la tarde y 25% por la noche.

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El clima en Nueva York

El clima de Nueva York es un clima húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos cálidos. Las lluvias son frecuentes durante todo el año, con tormentas en verano y nevadas en invierno. La proximidad de la costa atlántica ayuda a suavizar los cambios extremos de temperatura. Los meses más fríos son diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy contrastados según la región y la época del año. En la Costa Este, los climas dominantes son el húmedo subtropical de la región sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

El noreste estadounidense cuenta con un clima continental húmedo con lluvias continuas durante todo el año, que se transforman en tormentas en verano y nieve en invierno. El sureste de Estados Unidos tiene un clima húmedo subtropical con veranos altas temperaturas, inviernos frescos y abundantes precipitaciones.

En la región oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos templados en el frío y veranos muy e inviernos suaves. Tanto uno como otro tienen pocas lluvias debido a la aridez. El clima mediterráneo se encuentra en la zona de costa del la región oeste y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.