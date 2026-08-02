Paradisus Cancún se renueva sin perder su esencia

Treinta años siendo uno de los hoteles más representativos de Cancún, Paradisus Cancún inicia una nueva etapa. Tras una inversión de 50 millones de dólares y una renovación integral que tomó casi tres años entre planeación y ejecución, el resort de lujo todo incluido de Meliá Hotels International reabre sus puertas con una imagen completamente renovada, pero con un objetivo claro: conservar la esencia que lo convirtió en un referente del destino.

Para Diogo Gregório de Carvalho, gerente general del hotel, la remodelación nunca tuvo como propósito transformar la identidad de la propiedad, sino actualizarla para responder a las expectativas del viajero actual.

“Esta propiedad es un ícono de Cancún y una de las primeras de la zona. Durante la remodelación incluso se planteó modificar la estructura, pero los propietarios coincidieron en preservar ese ícono, ya que forma parte de la esencia y la historia del destino”, explica.

La naturaleza se mezcla de manera majestuosa con la decoración del hotel. /Foto: Cortesía Meliá Hotels Crédito: Cortesía

Uno de los mayores retos consistió en modernizar un hotel emblemático sin alterar el elemento arquitectónico que lo distingue: sus cinco pirámides.

La renovación se concentró principalmente en las áreas públicas, donde se intervino cerca del 90% de los espacios comunes y cinco centros de amenidades. Además, se renovaron por completo varios restaurantes, mientras que otros recibieron mejoras en decoración, mobiliario, cocinas y acabados. También se reorganizó la distribución de algunos espacios gastronómicos para mejorar la circulación y aumentar la capacidad de atención.

Inspirado por la naturaleza

La transformación refleja la nueva identidad de la marca Paradisus, basada en una mayor conexión con el entorno natural y la cultura local.

“Hace unos tres años la marca Paradisus renovó su identidad bajo el concepto de una mayor conexión con la naturaleza y con la cultura local. Esa filosofía quedó reflejada en esta remodelación”, comenta el directivo.

Todas las más de 700 habitaciones fueron remodeladas en su totalidad. /Foto: Cortesía Meliá Hotels

Maderas, textiles naturales, tonos arena, acabados artesanales y el verde característico de la marca predominan ahora en los espacios comunes. Hamacas, cabañas, terrazas y áreas de piscina fueron rediseñadas para integrarse visualmente con el paisaje caribeño.

La filosofía Designed by Destination también se refleja en experiencias inspiradas en la herencia maya, como talleres con artesanos, clases de cocina regional, ceremonias de sonido, sesiones de yoga y actividades de bienestar que buscan conectar al visitante con el destino.

Un resort para cada tipo de viajero

Con 773 suites completamente renovadas, Paradisus Cancún apuesta por una segmentación clara de sus huéspedes.

“Somos un hotel muy versátil. Queremos que todo tipo de viajeros pueda disfrutar de la propiedad, pero al mismo tiempo ofrecemos experiencias diferenciadas”, afirma Gregório de Carvalho.

La Pirámide Uno está completamente dedicada a las familias e integra el restaurante Viva, el nuevo parque acuático Aquazone, el renovado Kidsdom y Play District, un espacio pensado para adolescentes.

El hotel acaba de abrir una zona dedicada para entretener a los menores./Foto: Cortesía Meliá Hotels

Las torres intermedias reciben al huésped tradicional, mientras que la Torre Cinco alberga The Reserve, un concepto exclusivo para adultos con playa privada, piscina, restaurante exclusivo y servicios personalizados.

Además, el hotel mantiene Family Concierge, una categoría premium para familias que incluye amenidades especiales, áreas reservadas y un servicio personalizado.

Todas las habitaciones fueron completamente remodeladas, pero el cambio más significativo está en la experiencia visual.

“Uno de los principales objetivos del nuevo diseño fue reforzar la conexión con la vista al mar”, explica el gerente general.

Aproximadamente la mitad de las suites ofrece vista al mar y la otra mitad a la laguna Nichupté, permitiendo que todas mantengan una estrecha relación con el agua. En The Reserve se incorporaron baños con elementos de cristal que amplían visualmente los espacios, mientras que las habitaciones familiares priorizan la privacidad sin perder la coherencia del diseño.

Gastronomía renovada

La oferta culinaria también fue completamente replanteada. El resort ahora cuenta con nueve restaurantes, siete bares, una heladería y un Coffee Corner de Nespresso. Entre las novedades destacan Vibra, con cocina internacional contemporánea; Kao, especializado en gastronomía japonesa; Zesty, de cocina casual; y Gastro Hall, un buffet que combina sabores locales e internacionales.

El resort ahora cuenta con nueve restaurantes con diferentes especialidades. /Foto: Cortesía Meliá Hotels

Asimismo, Sal evolucionó hacia un steakhouse con vista al mar; Capella presenta un concepto italiano más íntimo y Agua Marina fortalece su propuesta basada en pescados y mariscos mexicanos.

La esencia permanece

Más allá del diseño, la gastronomía o las nuevas instalaciones, Gregório de Carvalho sostiene que el verdadero valor del hotel sigue estando en su gente.

Tras el cierre por remodelación, el 75% de los colaboradores regresó a trabajar una vez concluido el proyecto, un hecho que el directivo considera fundamental para preservar la identidad del resort.

“Quien llega a Paradisus encuentra un hotel que conserva la esencia de Cancún, con altos estándares de servicio y un equipo humano que ha construido esta historia durante décadas. Renovamos las instalaciones, pero el verdadero motor de este hotel sigue siendo su gente”, cuenta.

Con más de 30 años, el resort sigue manteniendo su popularidad entre los turistas de Estados Unidos y Latinoamérica./Foto: Cortesía Meliá Hotels

Ese equilibrio entre modernización y tradición resume la nueva propuesta de Paradisus Cancún: un resort que apuesta por el lujo contemporáneo sin renunciar a la arquitectura, la hospitalidad y el legado que lo han convertido en uno de los hoteles más emblemáticos del Caribe mexicano.

Para más información o para reservar su estancia, visite: melia.com