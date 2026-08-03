Arrestos de inmigrantes en aeropuertos de llegan a 40 al día bajo Trump, según NBC

Los arrestos de inmigrantes en aeropuertos de Estados Unidos han aumentado hasta alcanzar 40 en un solo día, en medio de la intensificación de la campaña de deportaciones impulsada por el presidente Donald Trump, según fuentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) citadas por NBC.

Las detenciones diarias actualmente oscilan entre 20 y 40, una cifra que duplica o incluso cuadruplica el promedio registrado en mayo de 2025, cuando las autoridades efectuaban alrededor de 10 arrestos al día en aeropuertos, de acuerdo con datos divulgados por la cadena.

Los operativos se han extendido durante las últimas semanas a al menos 15 aeropuertos del país. Agentes vestidos de civil han detenido a personas con visados vencidos en diferentes puntos de las terminales, incluidos mostradores de facturación y puertas de embarque.

Los arrestados proceden de más de una docena de países y entre ellos hay cónyuges de ciudadanos estadounidenses y trabajadores del sector tecnológico, según un informe reciente de The New York Times.

La expansión de estos operativos está vinculada a un acuerdo de cooperación entre la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), de acuerdo con ese reporte.

Alerta de viaje

La situación llevó a la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA) a emitir una alerta de viaje dirigida a personas con trámites migratorios pendientes.

La organización recomendó a inmigrantes que esperan una decisión sobre su residencia permanente o tienen solicitudes de asilo en curso consultar con un abogado antes de realizar viajes dentro de Estados Unidos.

“En las últimas semanas, CHIRLA ha recibido informes de miembros de la comunidad que indican un aumento en las detenciones relacionadas con la inmigración en aeropuertos de EE.UU. durante vuelos nacionales”, afirmó Yunuen Trujillo, directora de servicios legales de la organización.

CHIRLA ha confirmado casos en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX) y el Aeropuerto Internacional de San Francisco (SFO), ambos en California.

También se han registrado incidentes similares, según la organización, en Nevada, Colorado, Massachusetts, Florida, Illinois, Kansas, Michigan, Nueva Jersey, Texas y Virginia.

Uno de los casos recientes es el de Claudia Carolina Rodríguez Caglianone, una venezolana de 28 años y ex capitana de un equipo universitario de fútbol de Miami que mantiene una solicitud de asilo vigente.

Rodríguez Caglianone fue arrestada en el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale, en Florida, cuando había pasado el control de seguridad para viajar a Carolina del Norte con amigos y asistir a la final del Mundial de fútbol, según relató su familia.

La joven había estado protegida por el Estatus de Protección Temporal (TPS) para venezolanos, cuyo fin dejó su situación migratoria expuesta a nuevas medidas de control.

Con información de EFE.

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