La población inmigrante sin estatus llegó a un récord en EE.UU.: casi 5 millones más desde 2019

La población inmigrante sin estatus migratorio permanente alcanzó un nuevo máximo en Estados Unidos, impulsada por varios años de llegadas elevadas a la frontera y por la expansión de programas humanitarios temporales.

El Migration Policy Institute, MPI, estima que 15.8 millones de personas integraban esa población a mediados de 2024, frente a aproximadamente 10.8 millones en 2019. El crecimiento neto fue de casi cinco millones en cinco años, después de una década en la que la cifra se había mantenido cerca de los 11 millones.

El cálculo no significa que las 15.8 millones de personas hayan cruzado ilegalmente la frontera ni que todas estén actualmente expuestas de la misma manera a una deportación. La metodología incluye a quienes ingresaron sin autorización o permanecieron después de vencer sus visas, pero también a algunos inmigrantes con protecciones temporales, permisos humanitarios o solicitudes de asilo pendientes.

Por qué aumentó la población inmigrante sin estatus

El instituto atribuyó el fuerte incremento a las llegadas récord registradas en la frontera con México, especialmente entre 2021 y 2023, y a los programas de libertad condicional humanitaria utilizados durante el gobierno de Joe Biden.

También influyeron la recuperación económica estadounidense después de la pandemia y el desplazamiento de personas afectadas por violencia, represión política, inestabilidad y dificultades económicas en América Latina.

El mayor aumento anual ocurrió entre 2022 y 2023, cuando la población estimada creció en alrededor de 1.6 millones. Entre 2023 y 2024 se sumaron otros 1.1 millones, aunque el ritmo comenzó a desacelerarse.

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México sigue primero, pero representa una proporción menor

México sigue siendo el principal país de origen, con aproximadamente 5.5 millones de personas. Sin embargo, su peso dentro del total disminuyó considerablemente. En 2010, los mexicanos representaban alrededor del 62% de la población inmigrante sin autorización permanente. Para 2024, esa participación había bajado al 35%.

La explicación no es una caída importante del número de mexicanos, sino el crecimiento mucho más acelerado de la migración procedente de Centroamérica, Sudamérica y el Caribe. Entre 2019 y 2024, la población mexicana incluida en la estimación aumentó en unas 266,000 personas.

Soldados miran el muro fronterizo cerca de un vehículo de vigilancia en Sunland Park, Nuevo México. Crédito: AP

Los países que registraron los mayores aumentos

La población procedente de Centroamérica creció en aproximadamente 2.25 millones de personas durante el período analizado. La de Sudamérica aumentó en cerca de 1.3 millones.

Después de México, los principales países de origen en 2024 fueron:

Guatemala: 1.52 millones.

Honduras: 1.35 millones.

El Salvador: 920,000.

Venezuela: 797,000.

Colombia: 444,000.

Nicaragua: 440,000.

Brasil: 368,000.

Ecuador: 342,000.

Honduras registró el mayor aumento absoluto desde 2019, con unas 843,000 personas adicionales, seguido por Guatemala, con 827,000, y Venezuela, con 581,000.

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Hasta 40% tenía algún tipo de protección temporal

Uno de los datos más importantes del informe es que una parte considerable de las personas contabilizadas no carecía completamente de documentación.

El MPI estima que un máximo de 6.3 millones, equivalentes al 40% del total, podían tener alguna protección temporal o situación migratoria pendiente a mediados de 2024. La cifra real probablemente era menor porque una misma persona podía aparecer en más de un programa.

El grupo incluía aproximadamente:

2.9 millones de solicitantes de asilo.

1.45 millones de beneficiarios de programas de permiso humanitario.

1.09 millones de personas con TPS.

535,000 beneficiarios de DACA.

329,000 personas con otras formas de acción diferida.

El instituto utiliza el término “estatus liminal” para describir estas situaciones: las personas podían vivir y, en muchos casos, trabajar legalmente durante un período, pero no contaban con residencia permanente ni con una protección migratoria duradera.

La cifra podría haber comenzado a bajar

El récord corresponde a mediados de 2024 y no describe necesariamente la situación actual. El MPI considera probable que la población se haya mantenido estable o haya comenzado a disminuir durante 2025, debido a la caída de los cruces fronterizos, el fin de varios programas humanitarios y el aumento de las medidas de control y deportación.

Sin embargo, una reducción importante puede tardar. Millones de personas tienen procesos pendientes ante tribunales migratorios, derecho a una audiencia o posibilidades de solicitar asilo y otras formas de protección.

El futuro de la cifra dependerá tanto de las nuevas llegadas como de las deportaciones, las salidas voluntarias, las decisiones judiciales y la posibilidad de que algunas personas consigan un estatus legal permanente.

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