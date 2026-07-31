Alerta de viaje en avión para inmigrantes ante acciones de ICE en aeropuertos

La Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA) emitió una alerta de viaje en vuelos nacionales para inmigrantes, ante operativos de agentes Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en aeropuertos.

Hasta el momento, la organización ha confirmado acciones contra inmigrantes en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX) y el Aeropuerto Internacional de San Francisco (SFO) en California.

“En las últimas semanas, CHIRLA ha recibido informes de miembros de la comunidad que indican un aumento en las detenciones relacionadas con la inmigración en aeropuertos estadounidenses durante vuelos nacionales”, señaló Yunuen Trujillo, abogada de inmigración y directora de Servicios Legales de Derechos Laborales de la coalición.

Tras esos reportes, la organización recolectó información de otros incidentes similares y confirma operativos de ICE en Nevada, Colorado, Massachusetts, Florida, Illinois, Kansas, Michigan, Nueva Jersey, Texas y Virginia.

“A diferencia de los casos de control migratorio reportados anteriormente durante vuelos nacionales, estos incidentes reflejan un patrón emergente que afecta a personas que históricamente no se consideraban en mayor riesgo al viajar dentro de Estados Unidos”, agregó Trujillo.

Además de ICE, en aeropuertos hay oficinas de la agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) cuyos oficiales también pueden ejecutar detenciones de inmigrantes.

Desde marzo se ha reportado una mayor presencia de agentes migratorios en aeropuertos de todo el país, incuidos LaGuardia, JFK y Newark, en Nueva York y Nueva Jersey.

¿Qué inmigrantes corren más riesgo?

La abogada de CHIRLA señaló que ICE podría detener a cualquier persona que tenga pendiente alguna solicitud de visa ante la agencia de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), como una Green Card.

Las acciones contra inmigrantes podrían ser hacia personas que tengan permisos de trabajo o algún otro documento legal, incuso si no tienen antecendentes penales.

“Personas [han sido] detenidas a pesar de tener solicitudes pendientes de alivio migratorio, incluyendo la tarjeta de residencia o asilo, y encontrarse en un período de estadía autorizada o poseer una autorización de empleo válida basada en dichas solicitudes”, agrega Trujillo.

Hay inmigrantes que podrían estar en proceso de obtener una Residencia Permanente Legal por matrimonio o petición familiar, pero al haber dejado vencer sus visas, los coloca en riesgo.

“[También se podría detener a] personas que han permanecido en el país más tiempo del permitido por su visa o que no han cumplido con los términos de la misma, incluso sin antecedentes penales, órdenes de deportación previas ni procedimientos judiciales de inmigración pendientes”, acotó la experta.

Detenciones en cualquier aeropuerto

Las detenciones no siempre ocurren en los aeropuertos donde las personas toman un vuelo, ya que eso podría suceder en la terminal de arribo o durante escalas en vuelos nacionales.

“Con base en estos informes, instamos a los miembros de la comunidad a evaluar cuidadosamente los riesgos de los viajes aéreos nacionales en este momento y a consultar con un abogado de inmigración calificado antes de viajar para evaluar sus circunstancias específicas y el nivel de riesgo”, agregó la organización. “Recomendamos particularmente que las personas con solicitudes pendientes de tarjeta de residencia [Green Card] o asilo consulten con su abogado antes de hacer cualquier plan de viaje nacional y, de ser posible, pospongan los viajes aéreos nacionales no esenciales hasta que hayan recibido asesoría legal”.

Las personas que consideren que requieran ayuda legal pueden llamar a la Línea Directa Nacional de Asistencia para Inmigrantes al (888) 624-4752, indicó CHIRLA.