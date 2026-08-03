Chicago: el tiempo para hoy lunes 3 de agosto

A menudo se dice que el clima de Chicago es extremo y puede llegar a ser impredecible. Con sus veranos calurosos y húmedos hasta inviernos fríos y secos, el tiempo de Chicago puede alterar tu rutina. Es por eso que aquí te traemos el pronóstico del tiempo para hoy lunes 3 de agosto.

El clima en Chicago hoy

Nuestra mayor recomendación para no sufrir con la temperatura en Chicago es consultar a diario el pronóstico del clima. Estate atento a las previsiones y consulta cada día los reportes para obtener la información meteorológica más precisa.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las siguientes horas en cuanto a temperaturas, se llegará hasta los 79 grados Fahrenheit (26ºC) de máxima y los 66 grados Fahrenheit (19ºC) de mínima. La sensación térmica, esto es, “temperatura real” que se pronostica para esta jornada será de 84ºF (29ºC) de máxima y 84ºF (29ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia es del 1 durante la primera mitad del día y del 3 durante la noche. Luego, habrá cielos despejados.

Las ráfagas de viento llegarán hasta los los 6.84 mph de máxima en el día y los 5.59 mph por la noche. Durante este periodo del año, los primeros rayos del Sol nos llegan se produce con el amanecer a las 05:46 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 20:07 h. En total, tendremos 14 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Chicago mañana

En cuanto al clima de mañana en la ciudad de Chicago se esperan nubes escasas. Se estima que la temperatura máxima sea de 82 grados Fahrenheit (28 grados Celsius), mientras que la mínima estará alrededor de los 70 (21ºC). ¿Lloverá mañana en Chicago? Según la información que proporciona AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 6% por la mañana, 12% por la tarde y 6% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si quieres adelantarte y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Recuerda que las condiciones meteorológicas cambian en función del día, por lo que te aconsejamos consultar todos los días nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, tiene un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias varían entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias están entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar ampliamente durante estas estaciones, por lo que las temperaturas diarias promedio suelen estar entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante tener en cuenta que estas son temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden cambiar bastante en función de las condiciones climáticas específicas de cada momento, por lo que es recomendable estar preparado para diferentes condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es popular porque su clima es difícil de predecir, pero con la preparación adecuada, estamos seguros de que podrás disfrutar al máximo del el día a día en la Ciudad de los Vientos. Si te mantienes informado de las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás de sobra preparado para lo que te depare el día. Si quieres más información sobre el clima, visita www.eldiariony.com/clima