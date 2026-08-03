Clima de hoy en Nueva York para este lunes 3 de agosto

¿Qué ropa deberías usar para salir por las calles de Nueva York este lunes? El pronóstico del tiempo para los neoyorquinos en las siguientes horas marca unas temperaturas que fluctuarán entre los 81 grados Fahrenheit (27ºC) de máxima y los 68 grados Fahrenheit (20ºC) de mínima. Por otra parte, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” que tu cuerpo va a experimentar será de 88ºF (31ºC) de máxima y 88ºF (31ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia es del 99% durante el día y del 55% a lo largo de la noche, mientras que la nubosidad será del 54% durante el día y del 51% tras la salida de la Luna.

Además, se esperan vientos que alcanzarán un máximo de 6.84 mph durante la primera mitad del día y los 4.35 mph durante la noche, por lo que se recomienda llevar ropa ligera. Durante este periodo del año, los primeros rayos del Sol nos llegan se produce con el amanecer a las 05:54 h, mientras que se pone en el horizonte a las 20:10 h. En total, tendremos 14 horas de sol a lo largo del día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

El clima en Nueva York mañana se prevén nubes y claros. Las temperaturas tendrán una variación entre los 72 y los 82 grados Fahrenheit (22 y 28 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 2% por la mañana, 25% por la tarde y 2% por la noche.

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El clima en Nueva York

Nueva York ofrece un clima mayoritariamente húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos calurosos. Las lluvias son frecuentes durante todo el año, con tormentas en verano y nevadas en invierno. La proximidad de la costa atlántica ayuda a suavizar los cambios extremos de temperatura. Los meses más fríos son diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy distintos según la zona y la época del año. En la Costa Este, los climas dominantes son el húmedo subtropical de la zona sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

El noreste estadounidense tiene un clima continental húmedo con lluvias muy frecuentes durante todo el año, que se transforman en tormentas en verano y nieve en invierno. El sureste de Estados Unidos tiene un clima húmedo subtropical con veranos cálidos, inviernos frescos y notables precipitaciones.

En la región oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos templados en el frío y veranos muy e inviernos suaves. Tanto uno como otro tienen poca presencia de precipitaciones. El clima mediterráneo se localiza en la zona costera del oeste estadounidense y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.